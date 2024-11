Vitória busca virada, respira e afunda Athletico-PR no Z-4 em noite de recorde no Ligga Arena

O Vitória venceu o Athletico-PR de virada, pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite deste sábado, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Julimar marcou para o time da casa, enquanto Alerrandro e Matheuzinho fizeram a favor do time baiano. A torcida, pelo menos, fez sua parte e bateu o recorde histórico de público, com 40.666 torcedores.

Com este resultado positivo fora de casa, o Vitória chegou aos 38 pontos e subiu para a 12ª posição na tabela, abrindo vantagem na luta contra o rebaixamento. O Athletico-PR ficou com 34 e caiu para a 17ª posição, dividindo o Z-4 com Juventude, Cuiabá e Athletico-GO.

Jogando em casa e precisando do resultado, o Athletico-PR se lançou ao ataque e começou comandando as ações da partida. O Vitória entrou bem postado e conseguiu tirar os espaços ofensivos do adversário. O jogo ficou morno até os 28 minutos, quando o goleiro Mycael falhou e Willian Oliveira teve a chance de abrir o placar para os baianos, mas o goleiro conseguiu se recuperar.

No lance seguinte, o Athletico-PR abriu o placar. Aos 31 minutos, Julimar finalizou cruzado e de longe, mas a bola passou por todo mundo e surpreendeu o goleiro Lucas Arcanjo, que pulou atrasado.

A vantagem do Athletico, no entanto, não durou muito. Aos 33 minutos, Alerrandro aproveitou nova falha do sistema defensivo paranaense e teve calma para empurrar para o gol. O primeiro tempo terminou empatado.

Na segunda etapa, o jogo ganhou emoção. O Vitória chegou com Alerrandro e o Athletico-PR respondeu com Thiago Heleno, mas não conseguiu balançar as redes. Aos 17 minutos, Julimar ganhou de Edu em velocidade e finalizou para fora.

O time baiano virou o jogo dois minutos depois, quando Lucas Esteves fez jogada de linha de fundo e cruzou, Alerrandro deixou passar e Matheuzinho finalizou de frente: 2 a 1.

Desesperado, o Athletico-PR colocou pressão. Aos 26 minutos, Erick finalizou de cabeça e Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. Três minutos depois, em cruzamento, Lucas Esteves tocou contra o próprio gol, mas a bola foi para fora.

Os paranaenses iniciaram uma blitz contra a defesa baiana e aos 30 minutos, após defesa de Lucas Arcanjo e confusão, Fernandinho tocou para o gol e Wagner Leonardo apareceu em cima da linha para tirar.

O Vitória aproveitou as jogadas de contra-ataque. Aos 39, Filipe Machado recebeu passe de Carlos Eduardo e acertou um lindo chute no travessão. O jogo seguiu movimentado até o último minuto.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Corinthians, no sábado (9), às 16h30, no Barradão. O Athletico-PR volta a campo para enfrentar o São Paulo, no mesmo dia, às 21h, no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 VITÓRIA

ATHLETICO-PR - Mycael; Cuello (Leo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho), Felipinho e João Cruz (Zapelli); Nikão, Pablo e Julimar (Emersonn). Técnico: Lucho González.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres (Willean Lepo), Edu (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado) e Matheuzinho; Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro (Janderson). Técnico Thiago Carpini.

GOLS - Julimar aos 31 e Alerrandro aos 33 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho aos 19 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Cuello (Athletico-PR); Lucas Arcanjo, Willian Oliveira e Machado (Vitória).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 40.666 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).