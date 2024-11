Francesco Bagnaia não vai 'entregar' o título da MotoGP a Jorge Martín com facilidade. O italiano levou a melhor em um duelo espetacular com o rival e postergou a decisão do Mundial de Pilotos ao vencer a etapa da Malásia, realizada neste domingo, em Sepang.

A diferença de Martín para Bagnaia na liderança é de 24 pontos (485 a 461). O título pode ser confirmado na corrida sprint da última etapa da temporada, na Catalunha, em Barcelona, entre os dias 15 e 17 de novembro. O espanhol precisa vencer ou somar apenas dois pontos a mais do que o seu rival para ficar com a taça.

"Sabemos que a corrida de domingo não é um problema para nós, sabemos que somos melhores que o resto. O que gostaria de entender melhor são os sábados. Todas as vezes me falta algo, não consigo atacar, não alcanço o piloto da frente e, no final, é onde tenho perdido os pontos. Quando você ganha dez corridas e ainda está 24 pontos atrás, algo não está funcionando", disse Bagnaia, claramente pessimista com a possibilidade de conquistar o título. No entanto, já fez uma previsão para a próxima etapa.

"Barcelona é uma pista boa para mim, mas o Jorge acabou em segundo este ano e no sábado eu caí quando era primeiro. Todos nós sabemos que é fácil cometer erros na Catalunha, as curvas 2 e 5 não serão fáceis por conta do frio, ainda mais pela manhã. Mas vamos ver o que acontece", completou.

Neste domingo, Bagnaia e Martín se enfrentaram em diversas oportunidades na corrida. Os pilotos trocaram tintas enquanto se revezavam na liderança. O italiano se manteve firme mentalmente e mostrou uma agressividade maior do que o rival para terminar na primeira posição, o que é compreensível, já que precisava vencer para seguir sonhando com o título.

Enea Bastianini completou o pódio, à frente de Álex Márquez. Álex Márquez foi o quarto, seguido por Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Álex Rins, Marco Bezzecchi e Augusto Fernández. Já Marc Márquez acabou sofrendo uma queda, que comprometeu sua corrida. Ele terminou em 12º.

Confira o resultado da Malásia de MotoGP:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 38min04s563

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 3s141

3.º - Enea Bastianini (Ducati), a 10s484

4.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 12s230

5.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 13s699

6.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 16s245

7.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 19s447

8.º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 20s611

9.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 21s994

10.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 22s174

11.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 25s625

12.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 27s276

13.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 27s604

14.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 27s949

15.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 28s838

16.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 38s847

17.º - Andrea Iannone (ITA/VR46), a 47s599

18.º - Lorenzo Savadori (ITA/Trackjouse), a 48s956

Não completaram: Takaaki Nakagami (JAP/Honda), Joan Mir, Brad Binder (AFS/KTM) e Jack Miller (AUS/KTM).