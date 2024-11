Sport defende vantagem no G-4 e paulistas lutam pela permanência na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro terá uma segunda-feira bem movimentada na sequência da 35ª rodada com nada menos que três jogos. O Sport busca reabilitação para se manter bem na zona de acesso (G-4), enquanto Ponte Preta e Ituano fazem confrontos diretos contra o rebaixamento.

Após perder para o América-MG por 2 a 1 fora de casa, o Sport fará mais um jogo como visitante, diante do Operário-PR, às 19h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O time pernambucano tem 59 pontos no G-4 enquanto o Operário soma 50, em décimo lugar.

A luta contra a zona de rebaixamento (Z-4) terá dois confrontos diretos. Às 21h, Ponte Preta e Paysandu duelam no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Os mandantes têm 38 pontos em 16º lugar, um acima do Z-4, aberto pelo CRB, com 36. Já o adversário paraense está em 14º, com 40.

O duelo pode deixar o vencedor em boa situação por conta de outro confronto direto de times abaixo. Ituano, 18º com 34 pontos, recebe o CRB no Novelli Júnior, em Itu (SP) e precisa vencer se quiser continuar vivo na disputa.

A rodada só será finalizada na terça-feira com mais três jogos. O América ainda tem esperança de acesso e precisa vencer o Amazonas fora de casa. O Botafogo quer se manter fora do Z-4 em visita ao vice-lanterna Brusque. Por fim, o Mirassol defende seu posto no G-4 contra o tranquilo Coritiba.

CONFIRA OS JOGOS DA 35ª RODADA:

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Sport

21h

Ponte Preta x Paysandu

21h15

Ituano x CRB

TERÇA-FEIRA

19h

Amazonas x América-MG

21h

Brusque x Botafogo

21h30

Mirassol x Coritiba