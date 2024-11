Campeão da NBA tem casa roubada em Milwaukee, divulga vídeo de ladrões e promete recompensa

A derrota do Milwaukee Bucks no último lance, sábado, por 114 a 113 diante do Cleveland Cavaliers, fora de casa, teve um gosto ainda mais amargo para o ala-pivô Bobby Portis Jr. Campeão da NBA em 2021, o jogador de 29 anos teve sua casa invadida por bandidos enquanto defendia a equipe e pertences foram levados.

O jogador, que anotou 10 pontos e pegou oito rebotes naquele jogo, usou as redes sociais para tentar expor os bandidos. Ele divulgou um vídeo de segurança do momento que teve sua residência invadida e prometeu recompensar quem tiver informações que levem os meliantes à prisão.

"Considero Milwaukee meu lar. Ontem à noite (sábado), enquanto eu estava no trabalho, minha casa foi assaltada, e muitos dos meus bens mais valiosos foram roubados. Se você tiver alguma dica ou informação, envie para info@bobbyportis.com. Recompensas por informações que levem à recuperação ou prisões!", postou o jogador.

Bobby Portis Jr. nasceu no Arkansas, mas há tempos considera Milwaukee seu lar para "a vida toda", como costuma frisar. Não por acaso, sempre fez trabalhos comunitários para melhorar a cidade, com arrecadação de alimentos, ajuda a programas humanitários e até aparições em eventos. Agora, ele recebe o carinho da população para não mudar de ideia após o ocorrido.

Os invasores sabiam que o jogador não estaria na residência na hora do roubo e estavam bastante camuflados, com blusões de inverno, máscaras de esqui tapando os olhos e com lanternas para iluminar o escuro local. Portis aposta na ajuda da população para recuperar seus pertences e colocar os invasores na cadeia.