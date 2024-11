Internacional pega o Criciúma para ampliar sequência e entrar no G-4 do Brasileirão

Invicto há 12 jogos, o Internacional busca ampliar a sequência para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro, ao menos provisoriamente. Nesta terça-feira, recebe o Criciúma no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 32ª rodada. O adversário quer se manter com vantagem para a zona de rebaixamento - Z-4.

Nesta sequência invicta, o Inter somou oito vitórias e quatro empates. Como mandante, são nove jogos invicto, com seis vitórias. Com a arrancada, alcançou 53 pontos e entrará no G-4 em caso de vitória, mas o Flamengo pode recuperar o posto na quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro.

A dúvida para o técnico Roger Machado é em relação ao volante Fernando, que voltou a sentir um desconforto na panturrilha. Se não tiver condições, Rômulo seguirá como titular. O atacante Wesley, que precisou ser substituído no empate por 1 a 1 com o Flamengo, participou das atividades e não deve ser problema. NO meio da defesa, Rogel e Clayton Sampaio disputam uma vaga.

Outra preocupação é o alto número de jogadores pendurados, oito no total. Bruno Gomes, Bernabei, Wesley e Borré, enquanto Valencia, Wanderson, Renê e Ricardo Mathias são reservas, além do próprio técnico Roger Machado.

Após o empate com o Flamengo, Roger reforçou o seu pensamento de que o time pode pensar alto. "Competimos até o final, fomos organizados. Na minha opinião, fizemos o melhor jogo do ano entre duas equipes brasileiras. Saímos com gostinho de vitória e estou orgulhoso desse grupo. Podemos almejar muitas coisas."

O Criciúma teve dez dias de preparação desde o jogo diante do São Paulo, em que empatou por 1 a 1. O time catarinense aparece em 14º lugar com 37 pontos, três a mais do que o Athletico, que abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º com 34. Fora de casa, porém, vem de derrota para o Bahia, por 1 a 0, e empate com o Botafogo, por 1 a 1.

O técnico Claudio Tencati contará com o atacante Allano, que retorna de suspensão, e com o zagueiro Wilker Ángel, recuperado de uma lesão no joelho. Allano deve ser titular para a saída de Bolasie, que vem rendendo mais quando entra no decorrer dos jogos. Wilker deve ficar no banco e voltar aos poucos.

Tencati deve continuar apostando na dobra de laterais pela esquerda, com Miguel Trauco, que foi convocado para os próximos jogos da seleção peruana nas Eliminatórias, e Marcelo Hermes, embora Fellipe Mateus seja opção deste lado no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRICIÚMA

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Matheusinho; Allano (Bolasie) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).