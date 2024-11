Botafogo e Vasco chegam embalados para 'Clássico da Amizade' no Brasileirão

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá um confronto complicado pela frente. Nesta terça-feira, às 21h30, faz o 'Clássico da Amizade' com o Vasco, no Engenhão, no Rio, pela 32ª rodada. Tranquilo em relação ao rebaixamento, o time cruzmaltino vislumbra uma vaga à Copa Libertadores do próximo ano.

Após avançar à final da atual Libertadores pela primeira vez, em que enfrentará o Atlético-MG no fim deste mês, o Botafogo volta sua atenção à competição nacional. E defende uma invencibilidade de nove partidas, sendo seis vitórias e três empates. Com isso, soma 64 pontos e briga rodada a rodada principalmente com o Palmeiras, embora o Fortaleza tenha 60 em terceiro lugar.

O técnico Artur Jorge deve escalar o que tem de melhor para o jogo, uma vez que vários titulares foram poupados no segundo duelo com o Peñarol, na derrota por 3 a 1 pelo segundo jogo semifinal. Na última rodada, em que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 fora de casa, apenas um jogador levou cartão amarelo, mas estava pendurado: o zagueiro Bastos.

Assim, Adryelson vai ser titular junto com Alexander Barboza. Já no setor ofensivo, Júnior Santos vem fazendo recondicionamento físico, mas sua presença ainda é incerta entre os relacionados.

Mesmo após a conquista histórica e inédita à final da Libertadores, Artur pediu foco no Brasileirão. "Temos Vasco e Cuiabá em casa para podermos somar mais seis pontos e continuar a nossa trajetória. São 21 pontos em disputa. Nós temos a missão de lutar pelo título brasileiro e iremos dar nosso melhor, até nossa última gota de suor", garantiu.

Depois de cinco jogos sem vencer no Brasileirão e uma eliminação dolorosa para o Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil, o Vasco reagiu. Venceu o Cuiabá, por 1 a 0, e Bahia, por 3 a 2, aproveitando a sua força em São Januário. Assim, chegou a 43 pontos em nono lugar.

Mesmo assim, o cruzmaltino faz planos para ter uma vaga na Libertadores porque o G-6 pode virar até G-9 dependendo dos campeões de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O técnico Rafael Paiva terá três retornos de peso para o clássico. O volante Hugo Moura, peça-chave no setor, e o artilheiro e capitão Vegetti, retornam de suspensão. Além disso, o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Léo, poupados, também ficarão à disposição.

A grande questão é se Coutinho jogará junto com o Payet. O francês foi destaque diante do Bahia com dois gols e como 'motorzinho' no meio-campo. Antes, na derrota por 3 a 0 contra o São Paulo, Paiva arriscou iniciar com a dupla, mas não acabou bem.

Paiva desconversou sobre a dupla Coutinho e Payet e não cravou sua definição. "A gente tem que ver jogo a jogo para tomar a melhor decisão em relação ao Payet e ao Coutinho. A gente tem que tentar atingir o máximo dos dois, independentemente se vão jogar juntos ou não."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VASCO

BOTAFOGO - John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Payet); Puma Rodríguez, Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).