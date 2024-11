Meia da Ponte Preta revela ameaças por risco de rebaixamento e admite deixar o clube

Um dos líderes da Ponte Preta nesta luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Elvis revelou ter sofrido ameaças nos últimos dias, em razão do momento difícil vivido pelo clube de Campinas. A Ponte está na zona de rebaixamento, correndo risco de cair para a terceira divisão.

"Não tenho que dar desculpas, não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta b**** nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem o presidente monta um time melhor, e a gente vai embora para seguir a nossa vida", disse o jogador.

Elvis não deu detalhes sobre as ameaças ao rebater as críticas de parte dos torcedores após a derrota da Ponte para o Paysandu por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada.

Irritado, o meio-campista disparou contra a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. "No primeiro tempo jogamos melhor, tivemos mais chances, mas não fizemos o gol. Depois, numa expulsão ali, no meu ver, o juiz foi bem mal intencionado. Tentei falar com ele sobre uma falta também e me retrucou na hora. Deixou claro que iria me dar o cartão amarelo a qualquer momento", criticou.

A derrota deixou a Ponte Preta em situação delicada na Série B. O time campineiro acabou caindo para a 17ª posição, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O time alvinegro não depende mais de suas próprias forças para continuar na divisão em 2025.

O próximo desafio é diante um adversário que tem chances de acesso, apesar de remotas, o Vila Nova, na segunda-feira, às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 36ª rodada.