Fagner deve ser a novidade no Corinthians para o confronto com o Vitória

O técnico argentino Ramón Díaz vai ter problemas para escalar a defesa visando o confronto com o Vitória, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumpre suspensão. Fagner deve reaparecer no time titular.

Um dos nomes mais experientes do elenco corintiano, o jogador perdeu espaço na equipe desde o clássico com o São Paulo, quando se envolveu em um lance com o centroavante Calleri e acabou sendo expulso.

Em relação ao time que derrotou o Palmeiras, o treinador vai ter de fazer mais uma mudança no setor defensivo. Hugo também cumpre suspensão e não terá condições de atuar. Matheus Bidu deve reaparecer.

Mas os problemas com escalação não se limitam ao duelo com os baianos. O atacante Romero foi convocado para defender o Paraguai pela Data Fifa e desfalca a equipe paulista diante do Cruzeiro. A seleção paraguaia joga no dia 19 deste mês contra a Bolívia. Menos de 24 depois, o Corinthians entra em campo e recebe o rival mineiro.

A boa notícia, no entanto, está no retorno do meia Igor Coronado. Suspenso contra o Palmeiras por ter recebido o terceiro cartão amarelo, ele volta a ficar à disposição de Ramón Díaz.

Com 38 pontos, o Corinthians deu um passo importante na tentativa de escapar do fantasma do rebaixamento. Com o triunfo sobre o Palmeiras, a equipe paulista ocupa agora a 13ª posição no Brasileiro.