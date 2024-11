Sabalenka garante primeiro lugar no ranking até o fim da temporada após derrota de Swiatek

A tenista Aryna Sabalenka vai terminar a temporada como número 1 do ranking mundial. A belarussa foi beneficiada, nesta terça-feira, pela derrota da polonesa Iga Swiatek diante da norte-americana Coco Gauff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, no ATP Finals, em Riad, Arábia Saudita.

Para terminar na primeira colocação, Sabelenka precisava de três vitórias no ATP Finals ou que Swiatek perdesse uma de suas partidas. A belarussa foi campeã de dois Grand Slams: do Aberto da Austrália e do US Open. Ela acumula dez semanas no topo da classificação.

Sabalenka ainda não venceu uma edição do ATP Finals. Na sua quarta participação no torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano, a tenista já está na semifinal por ser a primeira colocada no Grupo Roxo.

A número 1 joga nesta quarta-feira com a eliminada Elena Rybakina, do Casaquistão, enquanto a italiana Jasmine Paolini e a chinesa Qinwen Zheng definem a segunda vaga do grupo.

Em outro jogo desta terça-feira, pelo Grupo Laranja, a checa Barbora Krejcíková derrotou a norte-americana Jessica Pegula com um duplo 6/3.