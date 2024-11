Campeões do Sub-17 no profissional

O Fluminense contará com reforços internos nos treinos desta semana no CT Carlos Castilho. Os jovens Isaque e Riquelme Felipe, peças importantes no título do Brasileirão Sub-17, conquistado pelo Fluzão na última sexta, foram convidados para participar das atividades do técnico Mano Menezes, segundo informações do GE.

Além deles, outro que está no radar da comissão do time profissional é o volante Wallace Davi. Ele esteve entre os relacionados contra o Vitória, em jogo pelo Brasileirão. A ideia é que o trio esteja no grupo para disputar o Campeonato Carioca do ano que vem.