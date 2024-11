Lima dá conta do recado

Desde a chegada de Mano Menezes ao Fluminense, um jogador ganhou a confiança do treinador e tem se firmado entre os titulares. Trata-se de Lima, que tem esbanjado aplicação tática e polivalência, afastando de vez as críticas da torcida com muita dedicação dentro e fora de campo. Na visão do comandante, o meio-campista está entre os atletas subvalorizados no futebol

brasileiro.

"Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e outros subvalorizados. Lima está entre os subvalorizados. Ele faz corretamente quase tudo que pedimos. Se você o coloca na ponta, sabe fechar para fazer um bom meio e tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem. Se colocá-lo como volante, como fizemos hoje (contra o Flamengo), porque controlávamos o jogo naquele momento e tínhamos volume para usar um meia como volante, ele também faz bem", disse Mano Menezes.