Fogão atropela o Vasco

O Botafogo sobrou contra o Vasco. O duelo disputado no Nilton Santos, pelo Brasileirão, terminou com a vitória do Glorioso por 3 a 0, mas poderia o placar poderia ter sido mais elástico, tamanha superioridade do Fogão. Os gols foram marcados por Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, que voltou a balançar as redes após quase cinco meses.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 67 pontos e disparou na frente do Palmeiras, que foi derrotado pelo Corinthians e segue em segundo, com 61. O Vasco, por sua vez, é nono colocado, com 43.

O líder começou a partida sufocando o Vasco no campo de defesa e, com apenas 11 minutos de partida, já estava ganhando por 2 a 0 — gols de Savarino e Luiz Henrique. O Gigante da Colina teve uma boa chance com Vegetti, mas Jhon defendeu. Na reta final, o zagueiro João Victor fez falta em Igor Jesus e foi expulso. Inicialmente, o árbitro deu pênalti, mas, após revisão, voltou atrás e deu falta fora da área.

Na segunda etapa, Rafael Paiva tentou ajustar o sistema defensivo do Vasco e sacou Payet e Jean David para as entradas de Galdames e Maicon. Não adiantou. O Fogão continuou ditando o ritmo do jogo e criou boas chances. Na melhor delas, Marlon Freitas achou Júnior Santos dentro da área, que só precisou dar uma cavadinha por cima de Léo Jardim e dar números finais ao clássico.