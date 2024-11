Vizeu é expulso por chutar rosto de rival, Inter derrota o Criciúma e é o 4º do Brasileirão

O Internacional chegou ao seu 13º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Criciúma por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada, com um golaço de falta de Alan Patrick e uma expulsão um tanto curiosa de Felipe Vizeu, que chutou a cabeça do zagueiro Rogel. O outro gol foi marcado por Wesley, nos minutos finais.

A vitória levou o Inter ao quarto lugar, com 56 pontos, atrás apenas de Botafogo (67), Palmeiras (61) e Fortaleza (60). O Flamengo, com 55, ainda entra em campo pela rodada. O Criciúma, por sua vez, ficou no 15º lugar, com 37, três a mais do que o Athletico-PR, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Para o Criciúma, o único fato bom durante a noite foi a homenagem a Claudinho, que completou 150 jogos pelo clube carvoeiro. Enquanto isso, o Inter está cada vez mais perto de se confirmar na Libertadores do próximo ano.

Com objetivos distintos na reta final do Brasileirão, Internacional e Criciúma fizeram um primeiro tempo equilibrado. O time catarinense não se intimidou por jogar no Beira-Rio e criou boas chances com Bolasie, Newton e Filipe Vizeu. Rochet apareceu bem, mas as principais jogadas foram pela linha de fundo.

O Internacional respondeu com Rômulo, que criou duas chances para o time da casa, mas ficou no goleiro Gustavo. Para abrir o marcador, a equipe gaúcha precisou apostar no talento de Alan Patrick. O meia fez o 11º gol na temporada em uma bela cobrança de falta, no ângulo, aos 42 minutos.

O gol fez o Criciúma ficar perdido dentro de campo. O time carvoeiro viu a situação piorar no último minuto do primeiro tempo, quando Felipe Vizeu tentou um voleio e acertou o rosto de Rogel. O árbitro expulsou o atacante do clube catarinense, que passou a jogar com um atleta a menos.

A noite não era mesmo do Criciúma. Um dos principais jogadores do time, o goleiro Alisson voltou a sentir a virilha e precisou ser substituído. Tentando se aproveitar dos problemas do adversário, o Inter foi para cima e chegou perto de fazer o segundo, aos 14, com Thiago Maia. O volante finalizou com força, mas viu o camisa 25, ainda frio, fazer a defesa.

Apesar de ter a posse de bola, o Inter encontrou dificuldade para fazer a infiltração na defesa adversária e precisou trocar o seu poderio ofensivo. Enner Valencia e Wanderson entraram para dar mais mobilidade ao clube enquanto. Enquanto isso, o Criciúma buscava uma jogada de contra-ataque para tentar empatar.

No final da partida, o árbitro ainda chegou a marcar um pênalti a favor do Inter, mas voltou atrás, com ajuda do VAR, e aplicou o cartão a Wesley. O atacante, no entanto, continuou lutando e deixou o seu. Aos 47, fez fila na defesa adversária e marcou um golaço, tocando no cantinho do goleiro Alisson.

O Internacional volta a campo na sexta-feira, às 19h, para enfrentar o Fluminense, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No sábado, às 19h, o Criciúma visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 CRICIÚMA

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick (Enner Valencia); Wesley e Borré (Wanderson). Técnico: Roger Machado.

CRICIÚMA - Gustavo (Alisson); Jonathan (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Claudinho (Allano) e Felipe Mateus (Ronald Lopes); Bolasie (Matheusinho) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Alan Patrick, aos 42 minutos do primeiro tempo e Wesley, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley (Internacional); Jonathan e Newton (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Felipe Vizeu (Criciúma).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).