Focado na final da Copa do Brasil, Atlético-MG usa reservas em Goiânia pelo Brasileirão

O Atlético-MG buscará com todas as forças reverter a derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil no próximo domingo. Para isso, jogará com reservas nesta quarta-feira, às 21h, quando visita o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último domingo, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 para o Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O jogo decisivo será disputado no domingo, às 16h, na Arena MRV lotada, já que todos os ingressos foram vendidos.

No Brasileirão, a campanha mineira é bem aquém do esperado, em décimo lugar com 41 pontos. O time vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza e derrota para o Internacional por 3 a 1. Na temporada, também chegou à final da Libertadores, em que enfrenta o Botafogo no próximo dia 30.

Como esperado, o técnico Gabriel Milito vai poupar jogadores e vários deles sequer viajaram com a delegação. O lateral-direito Mariano e os meias Gustavo Scarpa e Igor Gomes já estavam suspensos de qualquer forma. O goleiro Matheus Mendes entraria como titular, mas foi liberado após a morte de sua mãe. Com isso, quem jogará é Gabriel Delfim, o terceiro goleiro.

O treinador, porém, poderá contar com o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, que não podem atuar na Copa do Brasil. Além disso, Bernard, que não joga desde o fim de setembro por conta de uma lesão no joelho, foi relacionado. Zaracho, que voltou de lesão e entrou no segundo tempo contra o Flamengo, será titular.

Milito reforçou o foco na Copa do Brasil, mas reforçou a confiança em todo o elenco. "O time está fazendo um esforço extraordinário para ser campeão. Daremos o melhor no segundo jogo. Agora é uma oportunidade para outros jogadores mostrarem seu potencial. Confio em todo o grupo."

Virtual rebaixado, o Atlético-GO está na lanterna (20º) com 22 pontos, 13 a menos do que o Red Bull Bragantino, primeiro fora do Z-4, em 16º com 35. O time goiano vem de um empate e duas derrotas nas três últimas rodadas.

O interino Anderson Gomes, que assumiu após a saída de Umberto Louzer, vai mexer bem no time. Maguinho, Alix Vinícius, Gonzalo Freitas e Shaylon serão titulares, enquanto Lacava e Alejo Cruz disputam uma vaga, totalizando até cinco alterações. Adriano Martins, suspenso por três cartões amarelos, é desfalque certo. Bruno Tubarão, Roni e Rhaldney (ou Baralhas) também deixarão o time titular.

Anderson Gomes avaliou a má situação e pediu para que o time faça a melhor reta final possível. "Quando assumimos interinamente é porque a situação não está muito boa. Mas como comissão da casa, vamos receber essa missão de conduzir o Atlético-GO nas sete rodadas finais. O objetivo é fazer essa reta final da melhor forma possível. Na tentativa de mudar um pouco esse retrospecto que tivemos no segundo semestre e não foi dentro do que esperávamos."

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino).

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Saravia, Fuchs, Igor Rabelo e Rubens; Fausto Vera, Otávio (Paulo Victor) e Zaracho; Alisson, Vargas e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).