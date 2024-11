Finalistas em outras competições, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Brasileirão

Apesar de ter uma final da Copa do Brasil se aproximando, o Flamengo precisa voltar sua atenção ao Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h, visita o Cruzeiro na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32ª rodada. O time mineiro também é finalista da Sul-Americana, que será disputada apenas no fim do mês.

No último domingo, o Flamengo superou o Atlético-MG por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil, abrindo boa vantagem. O jogo decisivo será disputado no próximo domingo, às 16h, também em Belo Horizonte (MG), na Arena MRV.

Se for campeão, o Flamengo garante vaga direta à fase de grupos, que o desobriga a terminar no G-4 do Brasileirão. Mesmo assim, o time quer seguir bem na competição, em que soma 55 pontos.

Focado na final, o técnico Filipe Luís vai poupar vários titulares. Apesar da proximidade dos jogos, a delegação do Flamengo não permanecerá em Belo Horizonte após o jogo com o Cruzeiro, retornando para o Rio de Janeiro. Assim, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Gabigol e Arrascaeta não seguiram com a delegação. O meia uruguaio admitiu, após a vitória inicial por 3 a 1 contra o Atlético, que vem jogando com dores no joelho.

Além das preocupações dentro de campo, o Flamengo ainda viu o extracampo ser bastante movimentado na terça-feira. A Polícia Federal realizou uma operação, com mandados de buscas e apreensão, contra Bruno Henrique, por suspeita de manipulação de resultados.

O Flamengo, a princípio, não vai afastar o jogador tendo base na decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de arquivar uma denúncia sobre isso. É esperado que o jogador seja titular no ataque com Gonzalo Plata e Matheus Gonçalves.

Apesar de poupar alguns jogadores, Filipe Luís quer o melhor de quem entrar em campo. "Não temos grupo para poupar, mas alguns vão precisar de mais tempo de recuperação, outros menos. Vamos tentar fazer um grande jogo porque é o que temos. Vai jogar quem estiver melhor."

O Cruzeiro também se preocupa com outra competição, mas a final da Sul-Americana será realizada apenas no dia 23, em Assunção, no Paraguai, em jogo único com o Racing, da Argentina. Se for campeão, também garantirá vaga direta à fase de grupos da Libertadores de 2025, o que aliviaria a pressão por posições no Brasileirão.

Entretanto, se não for campeão, é bom estar em uma situação que ainda permita o objetivo na competição nacional. O problema é que não vence há seis jogos, com três empates e três derrotas, aparecendo em oitavo lugar com 44 pontos.

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com o atacante Rafa Silva, expulso com três segundos de jogo na derrota por 3 a 0 diante do Athletico-PR. Ele, porém, é considerado reserva. Entre os titulares não há desfalques.

Apesar disso, existe grande preocupação da comissão técnica com a reta final da competição, já que 11 jogadores estão pendurados. A lista conta com o goleiro Cássio, o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-esquerdo Kaiki, os volantes Ramiro, Fabrizio Peralta e Walace, os meias Matheus Pereira e Vitinho e os atacantes Barreal, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

O zagueiro João Marcelo correu risco de virar desfalque após ser julgado pelo STJD por conta de uma expulsão em setembro. Mas ele foi absolvido em primeira instância e, por enquanto, está livre para jogar.

Diniz valorizou a sintonia que está sendo criada entre torcida e elenco. "Estamos trabalhando muito forte para fazer com que o Cruzeiro faça sua torcida sorrir, eles merecem muito. É muito importante quando essa união entre torcida e jogadores começa a se formar. Temos que estar preparados tanto para o Brasileiro quanto para a final", disse o técnico, ainda sem vencer no comando da Raposa no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X FLAMENGO

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Gabriel Verón; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO - Rossi; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Alcaraz; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).