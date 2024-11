Textor promete Botafogo mais forte e provoca rival: 'Falei que ia chutar b**** do Flamengo'

Os 3 a 0 do Botafogo sobre o Vasco e a vantagem de seis pontos para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro proporcionaram a John Textor, dono da SAF do clube carioca, uma entrevista descontraída após o clássico no Engenhão. O dirigente prometeu mais investimentos no clube no ano que vem e provocou o Flamengo.

"Fiz uma piada uma vez e disse que iria chutar a b**** do Flamengo. Era uma piada e todo mundo riu. Mas estou muito feliz porque fizemos isso", afirmou o empresário inglês que no Nacional derrotou o clube rubro-negro no primeiro e no segundo turno (2 a 0 e 4 a 1).

Na entrevista após o clássico com o Vasco, ele reforçou a sua identificação com os botafoguenses e citou até um jovem torcedor que fez cobranças sobre a formação de um time forte logo assim que assumiu a agremiação.

"Lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: 'vamos gringo, só nos dê um time que possa competir.' Depois mandou mensagens boas, outras rudes e eu o bloqueei. Mas o que posso dizer é que estou feliz por competir com grandes times e espero trazer a taça para torcida", comentou.

E Textor tem mesmo motivos para comemorar. Além da boa vantagem na classificação do Brasileirão, o Botafogo também está na final da Copa Libertadores. O jogo decisivo, diante do Atlético-MG, está marcado para 30 de novembro, em Buenos Aires.

Com a possibilidade real de fechar o ano com duas conquistas importantes, o dirigente afirmou que pretende formar um time ainda mais forte para a temporada 2025.

"Queremos melhorar o elenco a cada ano. Eu nunca vi um planejamento tão bem feito (pela diretoria), tão bem comandado pelo treinador e tão bem executado pelos jogadores", disse.

Com 67 pontos, a equipe alvinegra ocupa a liderança de forma isolada. Segundo colocado, o Palmeiras contabiliza 61 e vem de um empate (2 a 2 com o Fortaleza) e uma derrota (2 a 0 para o Corinthians). O próximo compromisso dos cariocas pelo Nacional é diante do Cuiabá, neste sábado. Um dia antes, os palmeirenses recebem o Grêmio.