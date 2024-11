Bortoleto testará carro da Sauber-Audi após o fim da temporada da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto deve pilotar pela primeira vez o carro da Sauber-Audi ao fim da temporada da Fórmula 1. A previsão da equipe suíça é de que o brasileiro participe do teste de jovens pilotos em Abu Dabi, em dezembro, logo depois do GP a ser disputado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 6 e 8 de dezembro.

A presença de Bortoleto no teste, contudo, ainda não está confirmada. Nesta quarta-feira, poucas horas após o anúncio do brasileiro na temporada 2025, o chefe da equipe, o italiano Mattia Binotto, admitiu que a Sauber ainda trabalha para participar do evento pós-temporada.

"Nosso plano é que ele pilote o carro da Sauber no teste de pós-temporada, para jovens pilotos, seguindo o regulamento. Ainda não temos um programa para isso, mas estamos nos organizando para, espero, ter um teste até janeiro, antes do início da temporada e antes dos testes de pré-temporada", declarou.

Se confirmada a presença da Sauber no teste, será a segunda vez que Bortoleto pilotará um carro da Fórmula 1. A primeira aconteceu em setembro, quando esteve num modelo antigo da McLaren, equipe que integra atualmente como membro da academia de jogos pilotos, no Circuito de Spielberg, na Áustria. Via de regra, estes eventos preparam jovens pilotos para os testes maiores, de forma a evitar os riscos da falta de adaptação.

Depois de teste de pós-temporada, Bortoleto pilotará o carro novo da Sauber-Audi nos testes da pré-temporada, entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Bahrein. Na sequência, o campeonato terá início no fim de semana dos dias 14, 15 e 16 de março, em Melbourne, na Austrália.

Antes disso, o objetivo da Sauber-Audi é manter o brasileiro focado na disputa da Fórmula 2. "Tentaremos fazer o máximo possível para apoiá-lo e ajudá-lo a se preparar bem para o começo da temporada 2025. Mas queremos que ele agora se mantenha focado na temporada 2024 (da F-2). Não queremos distraí-lo. Estou feliz pelo anúncio de hoje parar encerrar as especulações, porque a partir de agora ele poderá se concentrar novamente em correr. Ele está liderando o campeonato, mas a vantagem sobre o vice-líder ainda é muito pequena e Gabriel sabe a importância disso", declarou Binotto

O paulista de 20 anos ainda tem mais duas provas na F-2 junto à equipe Invicta Racing. Em 30 de novembro e 1º de dezembro, o campeonato estará em Lusail, no Catar, e, na semana seguinte, rumará para Abu Dabi. Bortoleto tem 4,5 pontos de vantagem para o vice-líder, o francês Isack Hadjar, e venceu duas provas no ano: em Spielberg, na Áustria, e em Monza, na Itália.