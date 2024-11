Otero diz que Santos está pronto para ato final na Série B: 'Foco total'

Feliz por ter sido decisivo nos três gols da vitória do Santos sobre o Vila Nova no sábado, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Otero disse que o triunfo diante da torcida teve um sabor especial não só para ele, mas para todo o grupo.

Apesar da liderança isolada na competição, o técnico Fábio Carille ainda enfrenta uma resistência ao seu trabalho por parte da torcida. O resultado e o iminente acesso, porém, ajudam a amenizar o ambiente, na avaliação do jogador venezuelano.

"Nós estávamos precisando de uma vitória dessa forma. Estamos felizes pela vitória e pela como ela foi construída. A torcida ficou muito feliz (com o resultado)", disse o meio-campista.

E no confronto diante dos goianos, ele fez mesmo a diferença. Otero substituiu Serginho quando o jogo estava 0 a 0 e, a partir daí, o confronto ganhou uma nova dinâmica. Escalado para dar mais agressividade ao time, ele deu assistência para o primeiro gol, sofreu o pênalti que originou o 2 a 0 e encerrou a jornada fazendo um gol de falta.

Restando três compromissos para fim a competição, o veterano atleta fez uma projeção para o duelo com o Coritiba. "É um rival complicado, com um estádio difícil. Mas a gente tem que ir pela vitória. Está acabando, então nessa reta final precisamos manter a concentração 100% para tudo dar certo", completou.

O encontro com a equipe paranaense está marcado para a próxima segunda-feira, no Couto Pereira. Na penúltima rodada, os santistas recebem o CRB e encerram sua participação na semana seguinte visitando o Sport, no Recife.