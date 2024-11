United reencontra Tottenham nas quartas da Copa da Liga Inglesa após surra em Old Trafford

A torcida do Manchester United ainda não esqueceu da surra que levou em Old Trafford do Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Aqueles 3 a 0 ainda incomodam e o sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa colocou o oponente no caminho do time.

A busca da vingança está agendada para o Tottenham Hotspur Stadium, dia 19 de dezembro, quatro dias após o clássico com o Manchester City pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. A competição é em jogo único nesta etapa e quem ganhar avança.

Sem ganhar faz quatro jogos do Tottenham, com duas derrotas e dois empates, o United tentará quebrar um tabu de mais de três anos no estádio do time londrino. A última vitória fora de casa ocorreu no dia 21 de setembro de 2021, quando fez 3 a 0 pelo Inglês, gols de Cristiano Ronaldo, Cavani e Rashford.

A Copa da Liga Inglesa anunciou os outros três confrontos sorteados, com dois favoritos atuando em seus domínios e apenas um como visitante. O Arsenal recebe o Crystal Palace, dia 18 de dezembro, no Emirates Stadium, enquanto o Newcastle, no mesmo dia, será mandante Diane do Brentford.

O único gigante a jogar fora de seus domínios será o Liverpool, também no dia 18. O sorteio determinou que os comandados de Arne Slot viagem até Southampton. O fato de ser visitante não deve ser um problema, já que a equipe vem de seis jogos de invencibilidade no confronto, com cinco vitórias.

A última vitória do Southampton sobre o Liverpool ocorreu no dia 4 de janeiro de 2021, quando fez 1 a 0 em rodada do Campeonato Inglês no St. Mary's Stadium, palco do reencontro pela Copa da Liga Inglesa.