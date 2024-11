Caio Bonfim já faz planos de buscar medalha em Los Angeles-2028: 'Não estou satisfeito'

Dono de uma das medalhas mais simbólicas do Brasil durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Caio Bonfim já faz planos. Poucos meses depois da conquista inédita, ele já vislumbra a possibilidade de repetir a dose em Los Angeles-2028. "Eu sigo com esse pensamento. Sou aquele Caio com sede (de vitória) do mesmo jeito que eu tinha antes. Não estou satisfeito".

Em entrevista no COBCast, Caio comentou sobre o rumo que a sua vida ganhou após o feito em Paris e deixou claro que está focado em novamente buscar o objetivo de ficar entre os três primeiros.

"Eu não sei cravar, mas vou trabalhar como sempre. Treinei muito para Tóquio, por exemplo, e fui 13º. Mas quando eu sentei e planejei Paris, pensei também em Los Angeles. Coloquei duas chances de brigar por medalha. Eu tive que criar essa oportunidade. Na minha cabeça, como atleta, eu coloquei essas duas chances, de (estar no pódio) em Paris e Los Angeles", disse.

Na capital francesa, ele conquistou a primeira medalha da modalidade na história do País ao terminar a prova de marcha atlética de 20 km em segundo lugar. Ao subir no pódio, ele não escondeu a emoção pelo feito.

Hoje com 33 anos, o atleta brasileiro vê o desempenho em Paris como uma motivação ainda maior para conquistar novos desafios. E o alvo principal que está por vir é Los Angeles-2028.

"Quando eu consegui o quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio (realizados em 2016), eu comecei a achar que meu talento poderia me levar a ser medalhista olímpico. Eu não quero terminar minha carreira pensando que eu consegui tudo, mas vacilei em determinado momento. Mesmo tendo a medalha, não quero pensar que poderia ganhar em Los Angeles e não ganhei. Quero pensar que eu tentei e se eu não consegui é porque não deu", completou.