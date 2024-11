Correndo risco de queda, Ponte Preta confirma retorno do técnico João Brigatti

Com o objetivo de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano, a Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico João Brigatti. Ele retorna ao clube de Campinas, com o qual tem muita identificação e com a missão de salvar o time alvinegro do rebaixamento à Série C.

"O técnico João Brigatti é o novo treinador da Ponte Preta. Brigatti se apresentou na manhã desta quarta-feira (6), comandou um treinamento técnico/tático e assume a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, professor!", comunicou a Ponte Preta.

O acordo firmado entre Brigatti e a Ponte será válido apenas para as três últimas rodadas da Série B. Após esse período, a tendência é que outro treinador seja contratado para 2025. Com isso, Brigatti voltaria a ser diretor de futebol, cargo que já exerceu nos últimos anos.

Ele já salvou a Ponte Preta de queda na Série B no ano passado, quando o time se garantiu somente nas últimas rodadas, exatamente na 36ª, após vencer por 1 a 0 o Tombense, em Minas Gerais. O gol foi marcado por Elvis, de falta.

Curiosamente, Brigatti também iniciou a campanha da Série B deste ano, quando dirigiu o time por sete jogos. Venceu uma vez, empatou três e perdeu três jogos, mas deixou o cargo por forte desgaste emocional. Ele conhece bastante o atual elenco e contará com os auxiliares Nenê Santana e Edson Boaro. Ambos vinham trabalhando no clube desde o início da temporada.

A Ponte estava sem treinador desde a saída do técnico Nelsinho Baptista, após a derrota no dérbi campineiro por 1 a 0 para o Guarani. No lugar dele, Nenê Santana comandou a Ponte em três jogos, sendo uma vitória (Brusque) e duas derrotas (Mirassol e Paysandu).

A equipe de Campinas está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 38 pontos. Pela 36ª e antepenúltima rodada, enfrenta o Vila Nova na segunda-feira, às 18h30, em Goiânia (GO). Depois, pega o Sport, em Campinas, no dia 16, e o Avaí, em Florianópolis, no dia 24.