Desfalques na sistema defensivo

O técnico Mano Menezes tem muitos desfalques para montar o time do Fluminense que encara o Internacional amanhã, no Beira-Rio. A maioria das ausências são na zaga, com três defensores fora de combate.

Thiago Santos está suspenso pelo terceiro amarelo, assim como Felipe, que foi expulso contra o Grêmio. Ignácio, por sua vez, voltou a sentir dores no joelho esquerdo e não viajará com o grupo.

Basicamente, Mano tem três opções para montar a dupla de zaga. Thiago Silva, certamente, será titular. Seu companheiro deve ser Manoel ou Antônio Carlos, alternativas que sobraram.