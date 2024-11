Luis Enrique lamenta 'injusto filme de terror' no PSG, mas confia em vaga na Liga dos Campeões

Terminasse hoje a fase de classificação da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain seria uma das decepções, amargando eliminação até dos playoffs - de nono a 24º. Com apenas quatro pontos em quatro rodadas, o time ocupa o 25º lugar. Após levar a virada no Parque dos Príncipes, por 2 a 1, para o Atlético de Madrid, o técnico Luis Enrique evitou caça às bruxas e manteve a confiança por classificação.

"No momento, é difícil analisar uma partida como essa. Mas tem sido a mesma história nos últimos jogos da Liga dos Campeões: o sucesso não tem estado conosco", lamentou o treinador, ao levar a virada no último lance. "É claro que estamos chateados hoje. Amanhã, será hora de olhar para o jogo com calma e tentar continuar melhorando. Vamos nos reerguer e tentar novamente. Ainda temos quatro jogos pela frente na Liga dos Campeões", ressaltou.

O jogo da quinta rodada, contudo, é uma pedreira, na casa do Bayern, em Munique. Depois, ainda visita o RB Leipzig, recebe o Manchester City e fecha a fase na casa do Stuttgart, uma dura tabela pela frente.

"É um sentimento muito triste, porque os torcedores nos apoiaram durante todo o jogo. Insistimos até o último segundo, mas parece um filme de terror. Parece muito injusto, e de fato é, é muito injusto", avaliou o embate com os espanhóis.

O treinador lamenta o inferno astral vivido e acha que a fase está indo além da conta para o PSG. "Nunca passei por tantas partidas injustas seguidas em uma competição na minha carreira", revelou. "Ainda temos quatro partidas para jogar. Quatro partidas difíceis contra adversários de alto nível. Já sabíamos que o sorteio tinha sido muito imprevisível e agora temos que nos preparar para jogar essas partidas."

O zagueiro brasileiro Marquinhos também avaliou a fase do PSG na Liga dos Campeões como injusta. Apesar de criar oportunidades na partida, a equipe vem pecando na frente e pagando caro na defesa.

"Eu acho que o futebol é um pouco assim. A gente vê que existem diferentes ideias de jogo. Acho também que, quando você realmente quer ganhar, faz tudo o que é necessário para conseguir. É preciso criar mais oportunidades, marcar gols, pressionar os adversários e jogar no campo deles", frisou.

O brasileiro achou o resultado injusto nesta quarta-feira. "Hoje, acredito que tivemos chances, controlamos o jogo e tivemos mais posse de bola. Mas, mais uma vez, não conseguimos concretizar nossas ações e aproveitar nossos momentos fortes. Isso é o que não conseguimos fazer", avaliou. "Não conseguimos transformar tudo isso em gols e resultados nos últimos jogos. Acho que estamos fazendo coisas boas, mas é isso que torna essa competição a mais difícil do mundo. Sempre jogamos contra equipes de alto nível que nos fazem pagar o preço por qualquer erro. E hoje, mais uma vez, foi assim."