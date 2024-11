Freguesia tá mantida

Com um time recheado de reservas, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. David Luiz voltou a marcar um gol de falta depois de quase oito anos — o último foi em 2017, pelo Chelsea — e manteve o Mengão no G-4 antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, contra o Galo, também em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Fla continua sem perder pra Raposa há quase 10 anos em Minas. O último revés aconteceu em 2015, quando foi derrotado por 1 a 0, pelo Brasileiro. Ontem, mais uma vez, o time de Filipe Luís fez por merecer o resultado.

O primeiro tempo foi de pouca criatividade. O Cruzeiro tomou a iniciativa das jogadas, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Rossi. O melhor lance saiu dos pés de Bruno Henrique, que mandou uma bola na trave.

Na etapa final, o Flamengo seguiu pressionando e logo abriu o placar. Bruno Henrique arrancou pelo meio e foi derrubado na entrada da área aos sete minutos. David Luiz foi para a bola, pegou a barreira desprevenida e achou buraco para acertar o canto esquerdo. Cássio tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol do Rubro- Negro: 1 a 0.

Alcaraz ainda chegou a aumentar o placar para o Mais Querido, mas o VAR analisou e flagrou um impedimento confuso. Depois, o Fla se segurou bem pra manter a vantagem. A expulsão de Allan, nos acréscimos, deu fortes emoções, mas o time conseguiu os três pontos fora de casa.