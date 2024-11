Gabigol divulga vídeo da série de Jordan e indica possível despedida no Flamengo

Preterido durante grande parte desta temporada, Gabigol voltou a ganhar minutos em campo desde que Filipe Luís assumiu o comando da equipe do Flamengo, consequência da demissão de Tite. Apesar do momento positivo, o jogador fez uma postagem em suas redes sociais que colocaram em dúvida sua continuidade no elenco carioca. Ele tem contrato somente até o fim do ano.

Gabriel Barbosa, que marcou dois gols no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, republicou um trecho da série de Michael Jordan e escreveu a legenda "The last dance" ("A última dança", em português). A expressão é comum em casos em que um atleta está próximo de deixar seu clube.

No vídeo, Jordan fala sobre paixão. "Tem uma coisa incrível sobre a paixão. Se você ama algo, se você tem uma paixão forte por algo, você vai ao extremo para tentar entender ou tentar alcançá-lo. Seja lá qual for o que você ama, se você tiver que andar, você vai. Se você tiver que implorar para alguém, você vai", discursa o atleta.

Não é a primeira vez nesta temporada que surgem especulações sobre a saída de Gabigol do Flamengo. Em maio, o jogador despertou a raiva da torcida rubro-negra ao aparecer com uma camisa do Corinthians em uma foto. À época, rumores diziam que o clube gostaria de rescindir o contrato de Gabriel.

Apesar de não ter se concretizado no meio do ano, a possibilidade da saída do atleta sempre esteve presente. Isso porque, com contrato firmado somente até o fim de 2024, Gabigol e Flamengo ainda não acertaram uma possível renovação. Depois desse período, o atacante pode ir ao clube que desejar.