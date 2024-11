Morata sofre choque de cabeça no treino, é hospitalizado e vira problema para Milan e Espanha

Autor de um dos gols da gigante vitória do Milan sobre o Real Madrid, por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, na terça-feira, Álvaro Morata deu um susto na torcida nesta quinta após grave choque de cabeça no treino. O atacante espanhol foi hospitalizado com um trauma craniano, desfalca a equipe no Campeonato Italiano e pode perder rodada da Liga Europa diante de Dinamarca (dia 15) e Suíça (18).

Luis de la Fuente anuncia nesta sexta-feira a lista dos convocados na Espanha e pode rever o chamado do atacante por causa da força da pancada na cabeça. O Milan trabalhava normalmente visando o jogo com o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, neste sábado, quando um cruzamento pelo alto gerou o choque entre Morata e Pavlovic.

O espanhol acabou levado ao hospital Legnano, no norte de Milão, mas uma lesão grave acabou descartada após bateria de exames, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport. Mesmo assim, ficaria hospitalizado para observação.

No momento do choque, companheiros e os médicos do Milan se desesperaram pela força do lance, imaginaram algo bastante grave e acabaram socorrendo o jogador às pressas ao hospital que fica a 120 quilômetros no Centro de Treinamento do clube.

Não há previsão de alta de Morata, mas a pausa da Data Fifa será benéfica para a recuperação do artilheiro. Após o duelo com o Cagliari, no San Siro, o Milan só voltará a campo no dia 23, em visita ao Slovan Bratislava, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.