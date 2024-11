Nilópolis recebe equipes de handebol e atletismo neste fim de semana

A Vila Olímpica de Nilópolis é o próximo destino dos atletas Sub-14 que disputam a XXV edição dos Jogos da Baixada. A competição continua nos dias 9 e 10 de novembro e agora será a vez do atletismo e handebol. Na última disputa, as equipes de futsal feminino, masculino e de xadrez se enfrentaram em competições acirradas. Mesquita saiu na frente e soma 15 pontos na classificação geral.

Além de Mesquita, outros oito municípios da região estão no páreo: Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento conta com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A cerimônia de abertura, que aconteceu no sábado (19/10), contou com presenças ilustres, como o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, o deputado estadual, Carlinhos BNH, atual presidente da Comissão de Esportes da Alerj e o conselheiro e representante do SESC, Sergio Claro. Eles ressaltaram a importância do esporte na formação de atletas e, sobretudo de cidadãos.

"Acompanhar a trajetória desses meninos e meninas faz um filme passar na minha cabeça. Todos sabem que eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e eu entendo o esporte como um grande braço para a inclusão, capaz de transformar vidas. Por isso, vocês podem contar comigo", afirmou o deputado estadual, Carlinhos BNH.

Um dos destaques desta edição é Moisés Ângelo de Oliveira. Aos 14 anos, ele ganhou o troféu de atleta da competição no futsal. Além da habilidade, os jurados avaliaram o comportamento em quadra e o senso de equipe.

"Eu jogo bola desde os 4 anos e fazer isso me deixa muito feliz. Hoje eu fui reconhecido por todo o esforço e só tenho que agradecer e comemorar", disse o jogador de São João de Meriti.

Este fim de semana também promete competições equilibradas. No sábado (9/11), é a vez dos times de handebol masculino se enfrentarem. A primeira rodada terá duelos entre Nova Iguaçu e Queimados e São João de Meriti contra Nilópolis. A equipe que ganhar o primeiro jogo enfrentará o Mesquita.

Já no domingo, a disputa acontece entre as equipes do atletismo feminino e masculino e do handebol feminino. No atletismo, as provas incluem revezamento 4x 100, salto em distância e arremesso de peso, além de disputas no 80, 150, 232 e 600 metros rasos. Já no handebol feminino, a primeira rodada será entre Queimados e São João de Meriti e Nilópolis contra Nova Iguaçu. O time vencedor do primeiro jogo enfrenta o Mangaratiba e quem levar a melhor no segundo jogo encara o Mesquita.

Quem quiser acompanhar de perto o talento dos atletas Sub-14, a Vila Olímpica de Nilópolis fica na Rua José Martins, s/n⁰, Frigorífico, Nilópolis. As disputas acontecem a partir das 9h e a entrada é gratuita.