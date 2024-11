David Luiz pede atenção total na final

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, o Flamengo começa a se concentrar para a final contra o Atlético pela Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em 'Resenha do Jogo', da FlaTV, o zagueiro David Luiz destacou que o time precisa de atenção para voltar com a taça.

"A melhor maneira de retribuir para torcida é com título. A gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, que era muito importante começar da melhor maneira possível. Mas não acabou. O Atlético é um grande time. São outros 90 minutos que a gente precisa de atenção para no fim celebrar o título", destacou.