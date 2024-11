De olho no G-4 do Brasileirão, Inter enfrenta Fluminense e Roger Machado pode bater recorde

Com objetivos diferentes, Internacional e Fluminense fazem um confronto de gigantes no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, às 19h, duelam no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em partida que abre a 33ª rodada da elite nacional. O time colorado quer colar na zona de acesso, enquanto o adversário tricolor tenta se afastar mais um pouco da zona de rebaixamento (Z-4).

O Inter está há 13 jogos invicto. Nesta sequência, somou nove vitórias e quatro empates. Como mandante, são dez jogos invicto, com sete vitórias. Com esta arrancada, alcançou 56 pontos e entrará no G-4 em caso de vitória, mas o Flamengo, quarto com 58, pode recuperar o posto na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã. A última derrota colorada ocorreu no dia 18 de agosto, diante do Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Este jogo será especial para o técnico Roger Machado, que vai bater o recorde de invencibilidade sob o comando do Inter. No empate com o Flamengo, por 1 a 1, na rodada passada, igualou a marca de 13 jogos de Mano Menezes, de 2022. Já tinha batido o recorde de Abel Braga, de 2020, com 12 jogos, e superado Muricy Ramalho, com 11 jogos, em 2005.

Tudo isso, uma semana após, protestos de um grupo de gremistas, que danificaram a placa com os seus pés, numa homenagem do clube onde se profissionalizou e brilhou como lateral-esquerdo. A direção do Grêmio recuperou a imagem dos pés do atleta, que tinha sido danificada com cimento. Roger Machado confirmou que o volante Fernando, em processo de retorno após lesão, ainda não terá condições. Assim, Rômulo deve seguir como titular, com a manutenção do esquema 4-2-3-1.

O maior problema, porém, está no ataque. Wesley, autor de oito gols no Brasileirão, está fora após levar o terceiro cartão amarelo. Como Wesley joga de ponta, Wanderson e Gustavo Prado são opções de origem para substituí-los, mas Valencia e Gabriel Carvalho também poderiam ser adaptados.

Roger valorizou a sequência do Inter e fez elogios. "Esses jogos de invencibilidade têm acontecido porque estamos com uma estrutura bem sólida. Os jogadores sabem o que fazer em campo e a qualidade está decidindo a nosso favor."

Após se distanciar um pouco do Z-4, o Fluminense voltou a oscilar, perdendo por 2 a 1 para o Vitória fora de casa e empatando por 2 a 2 com o Grêmio no Rio, na última rodada. Com isso, aparece em 14º lugar com 37 pontos, apenas três a mais do que o Athletico, que abre o Z-4, em 17º com 34 pontos. Os paranaenses, porém, têm um jogo atrasado.

Mano Menezes tem vários problemas para definição da escalação. Nada menos do que seis jogadores estão suspensos: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, o meia Paulo Henrique Ganso, e os atacantes Jhon Arias e Kauã Elias (terceiro cartão amarelo), todos titulares, além do zagueiro reserva Felipe Melo (expulso).

O time contará com as entradas do goleiro Vitor Eudes, do zagueiro Manoel, do volante Bernal e do atacante German Cano, além do lateral-direito Guga, que jogará como ponta. O zagueiro Ignácio segue fora após dores no joelho, enquanto o atacante Kevin Serna voltou a ser relacionado.

Mano lamentou os desfalques, mas reforçou a confiança no elenco. "Temos desfalques importantes, mas uma hora eles iriam acontecer. Não é normal acontecer todos ao mesmo tempo, vamos ter que resolver com o grupo. Acho que a gente tem jogadores no grupo capazes de manter o time forte para fazer o melhor." Este será o primeiro jogo sem o ídolo Marcelo, que rescindiu o contrato no sábado, um dia após se desentender com o técnico na beira do campo do Maracanã.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wanderson; Borré. Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa: Bernal, Martinelli e Lima; Guga, German Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).