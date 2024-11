Palmeiras tenta manter sonho do título vivo em primeiro jogo sem Mancha no Allianz

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O time tem no confronto no Allianz Parque a chance de manter vivo o sonho do título do Brasileirão. Na última rodada, o líder Botafogo abriu seis pontos de distância. O time carioca encara o Cuiabá, no sábado, com tendência de conseguir mais um triunfo.

O duelo da 33ª rodada é, portanto, crucial para o Palmeiras. Mais do que a disputa em si, uma vitória reanimaria a equipe depois da derrota no clássico contra o Corinthians. O baque foi forte a ponto de o técnico Abel Ferreira justificar a derrota como se abandonasse a disputa do título, antes mesmo de o Botafogo jogar na rodada. "Nem o Ayrton Senna foi capaz de ganhar todos os anos", disse.

Além do revés por 2 a 0, o jogo representou uma involução no futebol praticado pelo time de Abel. Durante a semana, o tom mudou. O zagueiro Gustavo Gómez espera que os erros cometidos contra o Corinthians não se repitam, mesmo que não seja uma partida fácil.

"Vai ser um jogo difícil. Eles estão precisando ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e ser um pouco também mais eficazes para poder depois controlar o jogo e conseguir mais uma vitória aqui em casa com a nossa torcida, que nos ajuda muito em cada jogo", afirmou o paraguaio.

Ainda que Gómez conte com a torcida, o estádio estará desfalcado. A partida será a primeira do Palmeiras em casa sem poder contar com a Mancha Alviverde. A organizada está proibida de entrar em estádios de São Paulo por determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), a pedido do Ministério Público, por causa da emboscada contra torcedores do Cruzeiro.

Apesar de reiterar que a derrota ano dérbi aconteceu em cima de erros individuais, Abel Ferreira fará mudanças em outras peças, diferente dos atletas que falharam nos gols (Weverton e Caio Paulista). Murilo pode voltar a formar dupla com Gómez. Na frente, Felipe Anderson ainda não engrenou e deve ser substituído, já que Maurício recuperou-se bem da lesão sofrida no joelho.

Do outro lado, o Grêmio até tem posição mais confortável em relação ao que já viveu na briga contra o rebaixamento. A equipe, contudo, não pode vacilar nas últimas seis rodadas, já que a distância para o Z-4 é de apenas cinco pontos.

Desde a vitória contra o Fortaleza, em 4 de outubro, o time não joga bem, mesmo quando superou o Atlético-GO por 3 a 1. Nesse período, os comandados de Renato Gaúcho acumularam derrotas para Atlético-MG (em jogo atrasado) e o rival Internacional, além de um empate com o Fluminense.

O treinador não conta mais com Kannemann para esta temporada, porque o argentino precisará ser submetido a uma cirurgia no quadril. Com a aposentadoria de Geromel, no fim do ano, será o fim da dupla que marcou época no clube.

O time que vai a campo deve repetir a escalação da última rodada. Renato armou uma trinca no meio de campo com Villasanti, Dodi e Edenilson, sem um meia articulador, como vinha sendo Cristaldo ou Monsalve. Na frente, o trio será o jovem chileno Aravena, Soteldo e Braithwaite. Se vencer, o Grêmio pode subir apenas uma posição, indo para 10º.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GRÊMIO

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenilson; Soteldo, Aravena e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.