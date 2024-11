Revista France Football revela diferença de pontos entre Rodri e Vini Jr na Bola de Ouro

A revista France Football divulgou nesta sexta-feira alguns detalhes sobre a votação do prêmio Bola de Ouro, vencido pelo jogador do Manchester City, Rodri. O espanhol teve uma vantagem de apenas 41 pontos sobre o brasileiro Vini Jr., que ficou na segunda posição. O atacante do Real Madrid não foi à premiação como forma de protesto do clube espanhol pelo resultado.

Cada voto de melhor jogador do mundo dado pelos jornalistas valeu 15 pontos e, por isso, a diferença entre Rodri e Vini Jr. é considerada pequena. O segundo colocado ficou com 12 pontos, o terceiro 10, o quarto, oito pontos, o quinto sete pontos, e cinco, quatro, três, dois e um ponto, sucessivamente, para as demais posições.

A revista também mostrou outros jogadores que foram colocados na primeira posição. Foram nove no total. Além de Rodri e Vini Jr, Bellingham (cinco vezes), Carvajal (quatro vezes), Toni Kroos (duas vezes) e Mbappé, Haaland, Lautaro Martínez e Lookman, em uma oportunidade cada, também foram considerados "melhores do mundo" pelos jornalistas.

A France Foorball ainda revelou que Rodri ficou fora de mais top-10 do que Vini jr. Cinco jornalistas não colocaram o espanhol entre os 10 melhores do mundo, enquanto outros três deixaram o brasileiro de fora. Além disso a revista informou que nenhum jornalista acertou a lista completa.