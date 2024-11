Cruzeiro anuncia renovação de patrocínio com casa de apostas até dezembro de 2026

O Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a renovação do patrocínio máster com a Betfair por mais uma temporada. O vínculo com a casa de apostas, que completará quatro anos de clube, vai até dezembro de 2026. A anúncio foi feito em vídeo com o ex-lateral Maicon, revelado nas categorias de base celeste e com passagem pela seleção brasileira. O jogador escalou o Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, para revelar o acordo.

Os valores não foram divulgados, mas será o mais alto da história do Cruzeiro. A marca da parceira seguirá por mais dois anos contemplando exposição na camisa do time profissional e na parte superior das costas no time feminino. Estará, ainda, presente em todas as mídias digitais do Cruzeiro, backdrops de entrevistas, no banco de reservas e em ônibus oficial da equipe.

"Estamos muito felizes em anunciar a renovação da parceria, que tem estado ao nosso lado em momentos importantes de nossa trajetória. Além do aspecto financeiro, essa renovação representa uma confiança mútua em um trabalho sólido que beneficia a Betfair, o Cruzeiro e também o nosso torcedor. Juntos, vamos alcançar grandes conquistas e um futuro promissor", destacou Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro.

Convidado de honra, Maicon também celebrou o acordo. "Passei grandes momentos na equipe do Cruzeiro e tenho um carinho enorme pelo clube, pelos torcedores, por tudo que eles fizeram por mim. Por isso, estou muito agradecido em ser chamado para participar de uma ação como essa. É muito bacana essa parceria entre o clube e um patrocinador gigante. Com certeza essa renovação vai ajudar muito no futuro do Cruzeiro Esporte Clube", afirmou o ex-jogador.

A satisfação com o novo acordo também foi motivo de comemoração de executivos da casa de apostas. "Para nós é motivo de grande satisfação continuar nossa parceria com o Cruzeiro, um clube que carrega uma história rica e uma torcida apaixonada. Ao longo desses dois anos de parceria, construímos juntos uma relação vitoriosa, sempre com o intuito de proporcionar experiências únicas para os torcedores", disse Aidan Kilcoyne, Head de Patrocínio da casa de apostas.

"Já trabalhamos juntos para criar ativações históricas, desde doar nosso espaço na camisa para agradecer à Nação Azul pelo apoio até nossa colaboração com o Observatório Racial, além de experiências incríveis que o dinheiro não pode comprar, como levar torcedores para o Rio de Janeiro junto com o time", seguiu o executivo.

Aidan aproveitou para celebrar a classificação da equipe à decisão da Copa Sul-Americana, diante do Racing, dia 23 de novembro. "Ao longo da temporada, temos nos orgulhado em acompanhar cada etapa dessa jornada vitoriosa ao lado do Cruzeiro. Estamos confiantes de que essa final será mais um capítulo memorável para o clube, para o torcedor e para a nossa parceria. Continuaremos apoiando o Cruzeiro dentro e fora de campo", parabenizou.