Luiz Henrique valorizado

Principal jogador do Botafogo e do futebol brasileiro, Luiz Henrique é o jogador mais valioso da América do Sul, de acordo com o CIES Football Observatory (Observatório do Futebol). O jogador do Glorioso lidera a lista com um valor entre R$ 160 milhões e R$ 214 milhões.

Luiz Henrique, de 23 anos, chegou ao clube por mais de R$ 100 milhões, em fevereiro. Revelado na base do Fluminense, o jogador ainda tem uma passagem pelo Betis, da Espanha, entre 2022 e 2023. No Botafogo, tem 11 gols e cinco assistências em 48 jogos, e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.