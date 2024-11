Quebra-cabeça no Mengão

O Flamengo terá um grande reforço para o jogo de volta da final da Copa do Brasil, amanhã, contra o Atlético-MG, na Arena MRV: o volante Erick Pulgar. O chileno foi desfalque no jogo de ida por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, na semifinal, e volta a ficar à disposição.

Pulgar chegou a ficar em baixa sob o comando de Tite, porém, com Filipe Luís, retomou a titularidade e a confiança da torcida. Com isso, tem tudo pra ser titular no jogo de amanhã, e a dúvida que fica é quem será o companheiro dele no meio de campo. Filipe Luís tem como opções o jovem Evertton Araújo, boa surpresa na reta final da temporada, e Carlos Alcaraz, que teve grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, quarta-feira. Outra opção é Gerson, caso o comandante opte por utilizar o capitão rubro-negro na faixa central e Plata na ponta direita.

Alcaraz elogia Pulgar

Pulgar, inclusive, está cheio de moral com os companheiros, ansiosos para jogar ao seu lado amanhã. Alcaraz, inclusive, admira tanto o chilena que o comparou ao italiano Pirlo.

"Sempre tento copiar a batida do Erick (Pulgar). Com David (Luiz), brincamos com ele dizendo que ele tem a batida muito parecida com a do Pirlo", disse em entrevista à Fla TV.