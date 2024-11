Melhor mandante e invicto em casa, Fortaleza pega o Vasco no 'jogo do milhão'

Para se manter no G-4 e seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza precisa vencer o Vasco, adversário que foi 'pedra no sapato' durante toda a temporada. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, na capital cearense. A expectativa é de mais de 40 mil torcedores para o confronto chamado de 'Jogo do Milhão'.

Ainda invicto em casa e dono da melhor campanha como mandante, o Fortaleza deve bater a marca de um milhão de torcedores em seus jogos nesta temporada. Na contabilidade do clube só faltam 33.750 pessoas neste jogo para superar a marca. A sua média de público no Brasileirão é de 27.511 pessoas.

Fortaleza e Vasco já se enfrentaram três vezes em 2024. No primeiro turno, o cruzmaltino venceu por 2 a 0 no Rio. Além disso, eles se encontraram na terceira fase da Copa do Brasil. Na capital cearense, empataram sem gols e no jogo de volta, novamente no Rio, por 3 a 3. Na decisão por pênaltis, o Vasco venceu por 5 a 4 e avançou.

O Fortaleza vem de vitória contra o Juventude fora de casa por 3 a 0. Entretanto, com dois empates anteriores, permitiu que o Botafogo disparasse na liderança. O time cearense está em terceiro lugar com 60 pontos contra 67 do clube carioca, que joga no sábado diante do Cuiabá, no Rio.

Para quebrar a sequência negativa diante do Vasco, o Fortaleza conta com a melhor campanha como mandante, sendo o único invicto. São 12 vitórias e quatro empates até agora, um aproveitamento de 83,3%. O time conquistou 40 dos 60 pontos, representando 66,6% dos pontos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda manterá a base da escalação, mas deve fazer ao menos uma mudança. O lateral-direito Brítez saiu de campo após protocolo de concussão. Tinga, que entrou em seu lugar, será titular.

Preocupação também com o alto número de pendurados, 11 no total. A lista conta com João Ricardo, Brítez, Titi, Tinga, Rossetto, Hércules, Kervin, Renato Kayzer, Lucero, Lucas Sasha e Pedro Augusto.

A boa notícia é que Lucas Sasha, que ficou fora da vitória em Caxias do Sul (RS), treinou após problema na panturrilha e deve ser relacionado. Cardona e Pedro Augusto também não viajaram na última partida e são dúvidas.

Após a vitória, Vojvoda reforçou que o objetivo é o topo da tabela. "Sabemos da nossa capacidade e conquistamos um placar importante na última rodada. Conseguimos três pontos que nos mantém na briga pelo topo da tabela."

Depois de três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, o Vasco foi derrotado na última rodada. No 'Clássico da Amizade' com o Botafogo, foi amplamente dominado e perdeu por 3 a 0.

Assim, aparece em nono lugar com 43 pontos, distante do G-6, fechado pelo São Paulo com 54. Entretanto, ainda acredita em uma possível vaga na próxima Libertadores, já que o G-6 pode virar até G-9 dependendo dos campeões de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O técnico Rafael Paiva tem um desfalque certo e precisará mudar o setor defensivo, grande problema do time na temporada. Apesar de ser tecnicamente melhor, o zagueiro João Victor foi expulso pela quarta vez na temporada. O setor será formado por Maicon e Léo.

No meio-campo, o meia francês Payet está fora por um incômodo na coxa, reclamado no treino de quinta-feira. Philippe Coutinho foi relacionado, mas não deve atuar o jogo inteiro, iniciando no banco. O meia Maxime Dominguez e o volante Galdames são opções, dependendo se Paiva optar por ser mais agressivo ou priorizar a marcação. Depois de dez meses lesionado, o meia Paulinho foi relacionado, mas ainda não entrará em campo.

Paiva cobrou o elenco para não relaxar, mesmo com a permanência na elite garantida, o que aconteceu com muito sofrimento ano passado. "Precisamos conversar com os atletas. Esse sentimento não pode virar relaxamento. A gente joga com a corda no pescoço o tempo todo. Tem que ter um nível de atenção alto. Tem objetivos importantes e precisamos buscar uma Sul-Americana ou Libertadores."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VASCO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Maxime Dominguez (Galdames); Puma Rodríguez, Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).