Militão sofre nova ruptura do ligamento cruzado anterior, desta vez no joelho direito

O zagueiro Eder Militão sofreu neste sábado uma ruptura total do ligamento cruzado anterior, que afetou os meniscos, do joelho direito e terá que passar por cirurgia. O jogador de 26 anos já tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e no processo de reabilitação ficou mais de 200 dias fora de campo.

A nova contusão aconteceu neste sábado na goleada do Real Madrid sobre o Osasuna no Santiago Bernabéu. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Militão disputou uma bola pelo alto, caiu de mau jeito e começou a gritar de dor.

Seus companheiros de Real Madrid rapidamente pediram atendimento médico. Chorando, o brasileiro levou as mãos ao joelho direito. Militão deixou o campo na maca e foi levado ao hospital, onde foi constatada a ruptura.

Militão lesionou o joelho esquerdo no dia 12 de agosto de 2023 e só retornou aos campos no dia 31 de março de 2024. Médicos consultados pela imprensa da Espanha afirmaram que não é incomum que, no ano seguinte a uma ruptura como a sofrida por Militão, haja lesões na perna oposta.

O atleta, inconscientemente, tende a evitar apoio na perna lesionada, o que pode ocasionar sobrecarga na perna boa. Mas, de acordo com os médicos, uma contusão grave, como aconteceu com o brasileiro, é uma ocorrência rara.

Militão havia sido convocado por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nas partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Venezuela dia 14, em Maturín, e joga contra o Uruguai, em Salvador, dia 19.

Minutos antes da contusão de Militão, o atacante Rodrygo já havia deixado o jogo do Real Madrid, possivelmente com lesão muscular. O atacante também está entre os convocados por Dorival Júnior para a próxima Data Fifa.