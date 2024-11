Novorizontino perde para o Operário-PR e adia sonho do acesso na Série B

O Novorizontino viu seu sonho de acesso à Série A ser adiado, ao perder por 1 a 0 para o Operário-PR, na tarde deste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe paulista não conseguiu repetir o bom desempenho das rodadas anteriores, sentindo a pressão do momento decisivo, e acabou surpreendida com um gol de Nathan aos 40 minutos do segundo tempo.

O Novorizontino vinha de três vitórias seguidas, e apesar desta derrota permanece em situação confortável, com 63 pontos, ainda dependendo apenas de si para garantir o acesso. Já o Operário, que conquistou sua segunda vitória consecutiva, chegou aos 56 pontos e mantém viva as chances de acesso. O time paranaense agora está a três pontos do quarto colocado Sport, que enfrenta a Chapecoense neste domingo em Recife (PE).

Mesmo atuando fora de casa, o Operário aproveitou o nervosismo do Novorizontino diante do momento decisivo e iniciou a partida de forma dominante. Com bom toque de bola e ritmo intenso, o time paranaense foi mais incisivo, criando duas oportunidades para abrir o placar com Rodrigo Rodrigues e Vinicius Diniz.

Após os 20 minutos, o Novorizontino equilibrou o jogo, avançando ao ataque e levando perigo ao goleiro Rafael Santos. Na melhor chance, após um escanteio pela direita, Geovane desviou na primeira trave, e Neto Pessoa finalizou com força, mas Rafael Santos fez grande defesa, evitando o gol.

Mesmo com a reação do time da casa, o Operário manteve o ritmo, e o jogo seguiu aberto, exigindo defesas importantes de Jordi para conter o ataque adversário.

No fim do primeiro tempo, Igor Formiga aproveitou uma saída de bola errada do Operário, avançou pela direita e cruzou para Lucas Cardoso, que cabeceou para fora, desperdiçando a chance de colocar o time paulista em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o time paulista voltou mais intenso e pressionou o Operário desde o início, imprimindo velocidade no ataque, mas pecando nas finalizações. Faltou efetividade ao atacante Rodolfo, que desperdiçou as duas melhores chances da etapa.

Após um começo avassalador, o Novorizontino diminuiu o ritmo e passou a ter dificuldades para superar a marcação do visitante, que adotou uma postura mais defensiva na segunda metade. O time paranaense, no entanto, foi eficiente e, aos 40 minutos, Nathan avançou com a bola e acertou um chute de fora da área, no canto direito de Jordi, garantindo o gol da vitória.

Nas duas últimas rodadas da Série B, o Novorizontino enfrenta o Paysandu no próximo sábado (16), às 17h, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Já no dia 24, encerra sua participação na competição contra o Goiás, em Goiânia.

O Operário, por sua vez, terá o Mirassol como adversário no sábado (16), às 17h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Na rodada final, no dia 24, o time paranaense encara o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 OPERÁRIO-PR

NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, Luisão e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo (Dudu), Geovane (Marlon) e Reverson; Pablo Dyego (Fabricio Daniel), Neto Pessoa e Lucas Cardoso (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph (Guilherme Borech), Willian Machado e Pará; Rodrigo Lindoso (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Nathan Fogaça), Ronaldo (Daniel) e Ronald (Filipe Claudino). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Nathan, aos 40 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Reverson (Novorizontino); Daniel Lima e Rafael Santos (Operário-PR).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 94.040,00.

PÚBLICO - 7.011 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).