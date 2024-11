Juventude quebra jejum, vence o Bahia de virada e deixa a zona de rebaixamento

O Juventude interrompeu uma série de seis jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, ao bater por 2 a 1 o Bahia, de virada, neste sábado pela 33ª rodada, atuando dentro de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O resultado foi muito importante porque tirou o time gaúcho da zona de rebaixamento. Agora ele soma 37 pontos e ocupa a 16ª posição, deixando o Red Bull bragantino em 17º, com 36, após empatar sem gols com o Atlético-GO, em Goiânia.

A derrota confirmou o momento ruim do Bahia, que não vence há cinco jogos, continua com 46 pontos e caindo na tabela. Agora é o oitavo colocado.

O Bahia começou com tudo e marcou o seu gol logo no primeiro minuto. Luciano 'Lucho' Rodriguez foi lançado pela direito, driblou Rodrigo Sam e cruzou em direção à pequena área. Cauly entrou de gente em velocidade e só desviou a bola para as redes.

Mas o Juventude logo equilibrou as ações e quase empatou aos 16 minutos, num chute pelo alto de Lucas Freitas, que bateu na trave e saiu. Quando mais pressionava, o time gaúcho perdeu o atacante Gilberto. Ele saiu de maca após um choque com o goleiro Marcos Felipe. Em seu lugar entrou Gabriel Taliari.

O Juventude seguiu melhor e teve outra chance aos 42 minutos, quando Danilo Boza ficou com a sobra da defesa após cobrança de escanteio e chutou forte. A bola explodiu no travessão. Nos acréscimos, Marcos Felipe fez grande defesa num chute de Lucas Barbosa, que poderia ter decretado a igualdade no placar.

No segundo tempo, o time da casa voltou com duas novidades. Entraram o lateral Alan Ruschel e o meia Nenê dando mais experiência ao time gaúcho, com as saídas, respectivamente, de Rodrigo Sam e Luis Mandaca. E no primeiro lance no ataque, o Juventude criou outra chance de gol, quando Nenê cobrou escanteio, Lucas Barbosa desviou de cabeça e Marcos Felipe fez grande defesa.

Mas o empate saiu somente aos 25 minutos depois de muita luta. Nenê fez um passe por cima da defesa, Lucas Barbosa matou a bola no peito e quando todos esperavam um chute forte. Mas o atacante, de forma inteligente, tocou por cima, encobrindo Marcos Felipe.

Três minutos depois, após outro passe Nenê, o atacante Lucas Barbosa ajeitou e bateu em curva, mas a bola tocou no travessão e saiu de lado. O atacante tem 12 gols na temporada, porém, não marcava há 11 jogos, quebrando o jejum.

O Bahia não jogava mais, parecia desinteressado pelo jogo. Tanto que acabou castigado ao sofrer o segundo gol aos 33 minutos. No seu campo defensivo Ronaldo fez lançamento nas costas da defesa, Gabriel Taliari saiu em disparada, deu um toque por cima de Marcos Felipe e completou o 'chapéu' saltando, sem ângulo, para completar às redes.

Depois da virada, o Juventude se encolheu e tratou de garantir a vitória, O inoperante Bahia ameaçou somente uma vez, num chute de virada de Everaldo que tocou na trave esquerda de Gabriel e saiu, aos 41 minutos. O time da casa quase ampliou nos acréscimos, num chute à queima roupa de Diego Gonçalves defendido por Marcos Felipe.

A 34ª rodada será disputada no dia 20, somente após os dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Juventude vai até Porto Alegre (RS) para enfrentar o Grêmio, em um duelo gaúcho, enquanto o Bahia vai receber o Palmeiras, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 BAHIA

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Alan Ruschel) e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca (Nenê); Edson Carioca (Diego Gonçalves), Gilberto (Gabriel Taliari) e Lucas Barbosa (Ewerthon). Técnico: Fábio Matias.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Thaciano, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Everaldo); Lucho Rodríguez (Rafael Ratão) e Ademir (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Cauly, a um minuto do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos 25, e Gabriel Taliari, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Ruschel, João Lucas e Gabriel Taliari (Juventude). Kanu (Bahia).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 46.444,00.

PÚBLICO - 6.091 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).