Cruzeiro derrota Criciúma e vence a 1ª com Fernando Diniz no Brasileirão

O Cruzeiro venceu a primeira sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, ao bater o Criciúma por 2 a 1, neste sábado, no Mineirão, pela 33ª rodada. O time celeste chegou a abrir 2 a 0, mas deixou o rival reagir e acabou pressionado no fim. No entanto, conseguiu aliviar a pressão sobre o treinador.

Com a vitória, o Cruzeiro subiu para o sétimo lugar, com 47 pontos, dando mais um passo para garantir uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Já o Criciúma ficou no 15º lugar, com 37, um a mais do que o Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro levou uma vantagem mínima para o intervalo que poderia ter sido muito maior. O time mineiro perdeu inúmeras oportunidades de gol em um dos melhores 45 minutos realizados sob o comando de Fernando Diniz.

Tudo começou aos oito, quando Kaio Jorge completou o cruzamento de Matheus Pereira e mandou para o fundo das redes. A partir daí só deu Cruzeiro. O time celeste desperdiçou chances com Matheus Pereira e Matheus Henrique.

Isso sem contar as bolas na trave de Kaio Jorge e Gabriel Veron. Do outro lado, o Criciúma não conseguiu reagir e apenas se defendeu para evitar o pior.

No segundo tempo, o Cruzeiro administrou a vantagem muito bem e ficou quase o jogo interior sem correr riscos. Aos 24, o time celeste ampliou. Após bela troca de passes, Kaio Jorge jogou de primeira para Gabriel Veron, que só empurrou.

Tudo parecia controlado até que Bolasie entrou na partida. O atacante mudou o panorama do jogo. O Criciúma cresceu e conseguiu diminuir aos 36. Ele cruzou para dentro da área. Cássio salvou, mas Allano marcou.

O Criciúma intensificou a pressão nos minutos finais e colocou o goleiro Cássio para trabalhar. Ele fez defesas importantes para garantir a vitória celeste, que quebrou longo jejum no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians no dia 20, quarta-feira, às 11h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 16h30, o Criciúma recebe o Vitória, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 CRICIÚMA

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Vilalba e Marlon; Lucas Silva (Zé Ivaldo), Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Ramiro); Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Fernando Diniz.

CRICIÚMA - Alisson; Claudinho (Marquinhos Gabriel), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco (Ronald Lopes); Newton, Barreto (Fellipe Mateus), Marcelo Hermes e Matheuzinho (Pedro Rocha); Allano e Arthur Caíke (Bolasie). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Kaio Jorge, aos oito minutos do primeiro tempo. Gabriel Verón, aos 24, e Allano, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kaio Jorge, Lucas Silva e Matheus Pereira (Cruzeiro); Arthur Caíke, Rodrigo, Trauco e Wilker Ángel (Criciúma).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 1.097.214,00.

PÚBLICO - 29.287 torcedores.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).