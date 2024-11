Saiba o que é preciso para aumentar o número de classificados à Libertadores no Brasileirão

Os clubes brasileiros se colocam como protagonistas da Copa Libertadores. Além de empilhar campeões, o Brasileirão também é o que mais concede vagas na disputa do torneio. Entretanto, as tradicionais seis vagas podem se transformar em oito ou até mesmo nove. Assim, até mesmo o Corinthians, que flertava com o rebaixamento, pode conseguir se classificar.

O título da Libertadores possibilita ao vencedor jogar novamente a competição no ano seguinte, independentemente da sua posição na tabela do campeonato nacional. Ou seja, se o Botafogo for campeão, estará na Libertadores 2025 e concederá uma vaga para o primeiro time fora do G-6 do Brasileirão.

Caso isso se some a um título do Cruzeiro na Sul-Americana e vitória do Flamengo na Copa do Brasil, mais duas vagas serão concedidas para a tabela do Brasileirão, permitindo, então, a classificação de nove clubes brasileiros para a Libertadores 2025.

Já os classificados da Sul-Americana estariam entre o 10° e 15ª posições do Campeonato Brasileiro. Com a virada por 2 a 1 sobre o Vitória, o Corinthians chegou a 41 pontos na tabela, e consegue projetar uma classificação para a Libertadores, caso os cenários de títulos de Flamengo, Cruzeiro e Botafogo se concretizem.

A possível classificação também garantiria a equipe paulista uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Esse, aliás, é o único caminho para que o time jogue o torneio que mais paga no País, já que, no Paulistão, o Corinthians terminou em 12º.

Ramón Diaz ainda evita discursar sobre o tema. "Estamos felizes por sairmos de uma zona complicada, o grupo agiu bem, todos no clube têm nos ajudado e os torcedores também. O objetivo nas últimas cinco partidas são os 15 pontos e terminamos na posição que o Corinthians merece. Temos dois jogos em casa, queremos ganhar e com mais seis pontos estaremos brigando lá em cima. O objetivo é terminar o mais alto", disse em entrevista coletiva após a partida da 33ª rodada.

Confira os confrontos que podem definir o G-9 do Brasileirão:

Final da Copa do Brasil: Atlético-MG x Flamengo - 10 de novembro

Final da Sul-Americana: Cruzeiro x Racing - 23 de novembro

Final da Libertadores: Atlético-MG x Botafogo - 30 de novembro