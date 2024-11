Gabigol posta vídeo com hit de Tim Maia para despedida do Fla: 'Não faz sentido ficar contigo'

De malas prontas para defender o Cruzeiro na próxima temporada, o atacante Gabigol publicou um vídeo sobre sua despedida do Flamengo. O jogador, que tem contrato com o clube carioca somente até o fim do ano, anunciou que não renovaria com time rubro-negro após a conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG.

No vídeo, Gabigol aparece com um blazer do Flamengo, recebendo um colar em formato de cruz. Na frente dele, há uma mesa com taças. O jogador conquistou 13 títulos com o clube. A postagem também destaca outros feitos do atacante.

A trilha sonora é a música "Me dê motivo", lançada por Tim Maia no álbum Descobridor Dos Sete Mares, em 1983. A letra conta sobre um homem que vive uma desilusão amorosa e finalmente vai embora buscando ser valorizado. "Pode crer, você pôs tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer eu vou sair por aí. E mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dar motivo", diz trecho da música.

A relação de Gabigol com o Flamengo foi conturbada nos últimos anos. Neste ano, o jogador passou por um período de suspensão por dificultar um exame antidoping no ano passado. "Não foi um ano fácil para mim. Teve o doping. Tive um treinador que não me respeitava como jogador", reclamou após revelar sua saída, referindo-se a Tite, que comandou o Flamengo de outubro de 2023 até o final de setembro.

Ainda em 2024, o atacante perdeu a camisa 10, a qual herdou após a aposentadoria de Diego Ribas. A punição veio depois de vazar uma foto do jogador com a camisa do Corinthians. A partir disso, ele também passou a ser preterido no ataque rubro-negro. Na última semana, ele já havia publicado um vídeo em tom de despedida, com a expressão "The Last Dance" (A última dança, em português).

Aos 28 anos, Gabigol deixará o Flamengo com 303 jogos e 160 gols. Ele chegou ao clube em 2019, emprestado pela Inter de Milão. No começo do próximo ano, o time pagou 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões de reais) por 90% dos seus direitos econômicos.

Desde que vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez, o atacante se tornou um dos principais jogadores da equipe. Na passagem, foram conquistados duas taças da Copa Libertadores (2019 e 2022), duas do Brasileirão (2019 e 2020), duas da Copa do Brasil (2022 e 2024), duas da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), uma da Recopa Sul-Americana (2020) e quatro do Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).