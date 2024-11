Alcaraz decepciona e perde para Ruud em sua estreia no ATP Finals

Um dos favoritos ao título do ATP Finals, Carlos Alcaraz decepcionou a torcida nesta segunda-feira, em sua estreia. O tenista espanhol foi surpreendido pelo norueguês Casper Ruud e foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h30min de confronto, em Turim, na Itália.

Com o resultado, o número três do mundo se complica no Grupo John Newcombe, no qual terá mais duas partidas. E só pode pensar em duas vitórias seguidas para conseguir a vaga nas semifinais. Seus próximos adversários na chave são o alemão Alexander Zverev e o russo Andrey Rublev, que vão estrear ainda nesta segunda.

Casper Ruud, por sua vez, desponta no grupo, apesar de vir de momento negativo na temporada, com quatro derrotas seguidas. O tenista da Noruega disputa o Finals pela terceira vez na carreira. Sua melhor campanha aconteceu em 2021, quando foi semifinalista.

Apesar da fase ruim, vindo de apenas duas vitórias nas últimas 11 partidas, Ruud mostrou tranquilidade acima do esperado, enquanto Alcaraz foi afobado ao longo de todo o primeiro set. O norueguês cedeu apenas um game, construiu uma boa frente no placar e abriu a partida com uma bela vantagem.

No segundo set, o cenário mudou pouco, ainda que o espanhol tenha se contido mais. Mais calmo, ele começou melhor, obteve a primeira quebra de saque da parcial e abriu 5/2. Chegou a sacar para fechar o set e empatar o confronto. Porém, voltou a oscilar, emocionalmente instável, como aconteceu na primeira parcial.

Ruud aproveitou a chance, devolveu a quebra e retomou o controle no jogo. Diante da fragilidade do rival, o norueguês obteve a virada na parcial e não hesitou na hora de fechar a partida.