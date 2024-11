Nova Iguaçu é o campeão do handebol feminino e masculino

No último fim de semana, os atletas sub-14 de nove municípios da Baixada Fluminense disputaram o pódio em duas modalidades: handebol e atletismo. Pela primeira vez, o município de Nilópolis sediou os Jogos da Baixada, que este ano comemoram a 25ª edição.

O maior evento socioesportivo da região é uma realização do Jornal O Dia e conta com a apresentação do Sesc , patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Este ano, nove prefeituras estão na competição: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

O prefeito de Nilópolis, Abraaozinho David e o deputado estadual, Rafael Nobre prestigiaram o evento. O prefeito ressaltou a importância do esporte na formação de cidadãos. Ele relembrou que os irmãos Alan e Darlan, atletas da seleção brasileira de voleibol, tiveram o primeiro contato com a modalidade durante as aulas em uma das escolas do município. Os campeões chegaram a participar dos Jogos da Baixada.

"Hoje nossas crianças passam horas no celular. O esporte traz uma série de benefícios para a saúde, proporciona oportunidades, ajuda na formação do caráter e traz disciplina", ressaltou o prefeito.

No handebol masculino, disputado no sábado (9/11), o time de Nova Iguaçu foi imbatível e levou o troféu de campeão para casa. Nilópolis ficou com o vice-campeonato e Mesquita ganhou em terceiro lugar. O atleta de Nova Iguaçu, Luiz Miguel de Assis recebeu o título de melhor jogador da competição e não escondeu a alegria com o reconhecimento.

"O handebol é minha vida, eu treino todos os dias para ser um atleta profissional", contou o menino de 14 anos.

Já a disputa de handebol feminino, que aconteceu no domingo (10/11), chamou a atenção pelo verdadeiro espírito olímpico que se apresentava a cada bola disputada. As meninas de Nova Iguaçu foram as campeãs, São João de Meriti levou o vice-campeonato e Mesquita ficou em terceiro lugar. Além da técnica e dedicação, elas vibraram e se divertiram em quadra. A cada gol, um grito de incentivo às companheiras de partida. E com a consagração que veio com o troféu de primeiro lugar, as iguaçuanas também se mostraram empáticas, aplaudindo as adversárias que fizeram grandes partidas.

Emanuela Alves Mathias, de 12 anos, foi considerada a melhor atleta em quadra e estava esfuziante com a conquista dupla. A moradora do bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, almeja voos ainda maiores.

"Quero me dedicar, conhecer novos lugares jogando handebol, viver disso e conseguir jogar na seleção brasileira", planeja a jovem atleta.

O domingo também foi dia de atletismo masculino e feminino. Ao todo sete provas foram disputadas: salto em distância, arremesso com peso e corridas de 80, 150, 232 e 600 metros rasos, além do revezamento 4x100. Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita se destacaram nas competições.

No próximo fim de semana, é a vez do Sesc de Nova Iguaçu receber os Jogos da Baixada. No sábado (16/11),a cidade recepciona os times femininos de basquete e vôlei, além dos meninos e meninas da natação. No domingo, é a vez dos times masculinos de basquete e vôlei. As competições começam às 9h, a entrada é gratuita. O Sesc de Nova Iguaçu fica na Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá.

Tradição de família

Entre os anos 1960 e 1970, o professor Airton Leitão, morador de Nilópolis, foi convidado pela federação de handebol para conhecer o esporte e implantá-lo no município. Em parceria com outros professores, ele ajudou a difundir a modalidade nas escolas municipais da rede. Naquele momento, nascia a paixão de uma família que ia ultrapassar gerações.

Em 1992, Airton fundou o Clube Nilopolitano de Handebol. Os filhos Marcelo e Márcio Leitão herdaram o amor do pai pelo esporte e passaram o sentimento para os descendentes.

"Eu participei da primeira edição dos Jogos da Baixada compondo o time de handebol e fomos campeões", lembra Marcelo, que continua jogando no time Master e é o atual secretário municipal de Esportes de Nilópolis.

No sábado e domingo, ele acompanhou o desempenho dos times de sua cidade natal e também a participação do filho Petrus Leitão, que é o armador do time nilopolitano e que ficou com o vice campeonato nesta edição. O menino de 14 anos joga desde os 11 anos e tem planos para o futuro.

"Eu treino todos os dias e meu objetivo é construir a minha carreira no handebol e poder viver disso", concluiu o atleta.