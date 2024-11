Ponte Preta tem dois expulsos, sofre virada do Vila Nova e continua na degola da Série B

Com dois jogadores a menos - Iago Dias e Mateus Silva foram expulsos -, a Ponte Preta perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e consequentemente decretar a queda do rival Guarani ao perder para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe campineira ainda viu cair um longo tabu diante do Vila Nova, adversário para o qual não perdia fora de casa desde 2011. O revés de 2019 ocorreu no Moisés Lucarelli.

Com o resultado, a Ponte Preta continua na 17ª posição, com 38 pontos, um a menos do que o CRB, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vila Nova, por sua vez, chegou aos 55, mas só cumpre tabela nesta reta final, uma vez que o acesso é muito improvável neste momento. O Sport, em quarto, já tem 60.

A Ponte iniciou melhor partida, levando perigo em cabeçadas de Iago Dias e Hudson, além de um chute de Igor Inocêncio. A superioridade da equipe alvinegra se transformou em vantagem aos 31 minutos, em pênalti cobrado por Elvis após Iago Dias cair na área em disputa com Rian.

O Vila Nova precisou sofrer o gol para crescer na partida e assustou em um chute de longa distância de Rhuan. Aos 39, o time goiano chegou ao empate. Júnior Todinho recebeu pela esquerda e cruzou. Alesson cabeceou entre os zagueiros para fazer 1 a 1.

O time mandante ensaiou uma pressão no fim, mas Pedro Rocha impediu a virada ao fazer a defesa em uma tentativa de Alesson. Com isso, os times foram para o intervalo em igualdade.

No segundo tempo, a Ponte Preta continuou com mais volume de jogo e criando as principais oportunidades de gol, com a bola sempre passando pelos pés de Élvis. No entanto, aos 11, Iago Dias perdeu a cabeça, chutou Júnior Todinho e foi expulso.

Com um a mais, o Vila Nova foi crescendo conforme a Ponte Preta ia cansando. O time goiano, no entanto, foi virar apenas aos 38. Gabriel Silva fez grande jogada pela esquerda e cruzou para dentro da área. Alesson antecipou o marcador para fazer 2 a 1.

A situação que já era ruim piorou ainda mais pelo lado da Ponte Preta. Mateus Silva parou Luciano Naninho com falta, após levar uma "caneta", levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com dois a mais, o Vila Nova sobrou e só não fez o terceiro por causa de Pedro Rocha, que salvou em um arremate à queima-roupa de Naninho.

No sábado, o Vila Nova enfrenta o Ituano, às 21h, no OBA, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 21h30, a Ponte Preta recebe o Sport, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 PONTE PRETA

VILA NOVA - Dênis Júnior; Rian (Apodi), Hemmes, Dankler e Rhuan; Arilson (Du Fernandes), Cristiano e João Lucas (Gabriel Silva); Júnior Todinho (Luciano Naninho), Emerson Urso (Caíque) e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Nilson Júnior e Heitor Roca; Hudson (Castro), Emerson Santos (Emerson), Luiz Felipe (Matheus Régis) e Élvis (Éverton Brito); Iago Dias e Renato (Dodô). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Élvis, aos 31, e Alesson, aos 39 minutos do primeiro tempo; Alesson, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Silva e Júnior Todinho (Vila Nova); Dodô, Emerson Santos, Nilson Júnior e Renato (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Iago Dias e Mateus Silva (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 20.605,00.

PÚBLICO - 2.003 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).