Menor número de gols no século

O ataque do Fluminense vem demonstrando fragilidade em 2024. Não à toa, a equipe conta com o mais baixo número de gols numa temporada no Século: apenas 68 em 62 jogos. Para piorar, também é a pior média de gols por jogo no período: somente 1,1.

O saldo ainda é positivo, visto que foram 65 gols sofridos - média de 1,04. Isso contrasta com 2023, melhor ano da história do Fluzão por conta da conquista da Copa Libertadores. Na temporada em questão, o Tricolor, comandado por Fernando Diniz, anotou incríveis 115 gols em 72 jogos

- média de 1,6.