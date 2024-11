Prêmio Brasil Olímpico será no dia 11 de dezembro e agora elegerá treinadores dois dois gêneros

Tradicional reconhecimento aos melhores atletas brasileiros, o Prêmio Brasil Olímpico de 2024 será realizado no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para celebrar a vitoriosa campanha do Time Brasil em Paris-2024. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) definiu, ainda, que a atual eleição também premiará dois treinadores, um no feminino e outro no masculino em mais um passo na busca por igualdade de gênero no esporte.

Foram 20 medalhas conquistadas em solo francês, o que garante uma festa disputada e bela na premiação de dezembro. O COB revelou e as principais estrelas do esporte verde e amarelo em Paris serão homenageadas no evento, que premiará os melhores atletas do ano com o Troféu Rei Pelé, definido por colégio eleitoral de especialistas. Em 2021, os vencedores foram Receba Andrade, da ginástica artística, e Marcus D'Almeida, do tiro com arco.

"Estamos muito animados em reunirmos daqui a um mês no Prêmio Brasil Olímpico 2024 as grandes estrelas do esporte olímpico nacional, que tanto orgulho trouxeram para nosso povo", afirmou, entusiasmado, Paulo Wanderley, presidente do COB.

"Dos 276 atletas brasileiros na delegação, 56 voltaram para casa com pelo menos uma medalha no peito, em uma edição marcada pelo protagonismo feminino da delegação brasileira. Temos muitos motivos para celebrar os feitos de nossos atletas e com certeza será uma festa marcante para o Movimento Olímpico brasileiro", prosseguiu o dirigente.

O COB reafirmou que agora os melhores treinadores serão escolhidos em ambos os sexos, o que não ocorria até a edição passada. A entidade definiu que a partir de 2025 todas as modalidades deverão ter um mínimo de 30% de oficiais mulheres em sua delegação nas competições internacionais. Também haverá premiação inédita aos destaques em eventos mistos, em que mulheres e homens competem no mesmo time.

Como sempre ocorre, o público também participará e será o responsável por definir quais atletas levarão para casa os tradicionais prêmios de Atleta da Torcida, Atleta Revelação e Prêmio Inspire. Cada melhor atleta de sua devida modalidade será premiado, além de Melhor Técnico Coletivo, Melhor Equipe do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva e Prêmio Espírito Olímpico.