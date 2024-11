Bielsa convoca Uruguai sem flamenguistas Arrascaeta e De la Cruz para encarar Colômbia e Brasil

Último treinador a anunciar seus convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas, Marcelo Bielsa surpreendeu ao deixar os meio-campistas flamenguistas Arrascaeta e De la Cruz fora da lista para os embates contra a Colômbia, dia 15, em Montevidéu, e contra o Brasil, dia 19, em Salvador.

Jogador dinâmico, podendo atuar de segundo volante ou de armador, De la Cruz está recuperado de problema muscular e, mesmo não atuando na final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, no domingo, tinha condições de atuar pelas Eliminatórias.

Já a ausência de Arrascaeta pode significar a antecipação de um procedimento no joelho para tratar uma pequena lesão que vem se arrastando faz alguns dias. O jogador já havia revelado que estava atuando no sacrifício e como o Flamengo está com sua missão no ano encerrada, é possível que haja um entendimento entre jogador e clube.

Vivendo um momento conturbado após Suárez declarar que a convivência com Bielsa é complicada na seleção, o Uruguai tentará dar a volta por cima após oito jogos sem vitórias, contando a Copa América. A última vitória foi na competição disputada em solo americano, justamente contra os anfitriões, por 1 a 0.

O Uruguai empatou sem gols com o Brasil nas quartas (ganhou nos pênaltis), perdeu da Colômbia na semifinal (1 a 0) e ficou no 2 a 2 com o Canadá na disputa do terceiro lugar (levou nas penalidades). Depois, fez amistoso com a Guatemala e também não ganhou: 1 a 1. Nas duas últimas rodadas duplas das Eliminatórias, foram empates com Paraguai, Venezuela e Equador (todos por 0 a 0), além de derrota para o Peru, por 1 a 0.

Na busca do desencanto, o treinador chamou apenas quatro meias: Ugarte, Fonseca, Valverde e Bentancur. Mesmo deixando De la Cruz e Arrascaeta fora da lista, Bielsa chamou outros quatro jogadores que defendem clubes no Brasil: os laterais Varella, do Flamengo, Pumita Rodríguez, do Vasco, o goleiro Rochet, do Internacional, e o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia.

Confira os 24 convocados:

Goleiros - Rochet (Internacional, Mele (Junior Barranquilla) e Franco Israel (Sporting)

Defensores - Varela (Flamengo), Pumita Rodríguez (Vasco), Giménez (Atlético de Madrid), Bueno (Wolverhampton), Marichal (Dínamo Moscou), Rodríguez (Boston River), Olivera (Napoli), Nández (Qadisiyah) e Sacacchi (Boca Juniors).

Meio-campistas - Ugarte (Manchester United), Fonseca (River Plate), Valverde (Real Madrid) e Bentancur (Tottenham)

Atacantes - Darwin Núñez (Liverpool), Olivera (Los Angels FC), Aguirre (América), Pellistri (Panathinaikos), Araújo (Sporting), Torres (Orlando City), Luciano Rodríguez (Bahia) e Brian Rodríguez (América)