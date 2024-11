São Paulo 'inicia' temporada 2025 com exames médicos e oftalmológicos no CT da Barra Funda

Com pré-temporada agendada para os Estados Unidos no início de 2025 e "prejudicado" pelo calendário antecipado do Paulistão, o São Paulo deu início à próxima temporada nesta quarta-feira. Mesmo ainda focado na busca da vaga para a Copa Libertadores via Brasileirão, o clube mudou seus planos de outros anos e já iniciou os exames médicos e oftalmológicos do elenco.

O técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois, com uma parte indo a campo no CT da Barra Funda, e outra permanecendo na parte interna para as avaliações clínicas. A pausa da Data Fifa beneficiou o clube a antecipar os exames, algo que "atrapalhava" nos primeiros dias do ano.

Ferreirinha, Erick, Bobadilla, Michel Araújo, entre outros, estiveram na turma que fez exame médico com profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, passando por consulta cardiológica e avaliações clínicas, com teste ergométrico, além de exames de eletro e ecocardiograma.

Depois, a primeira turma ainda foi atendida por profissionais do Hospital CEMA, desta vez passando por consultas e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia, além de avaliação odontológica com especialistas.

Ciente que também não pode deixar o grupo cair na parte física após três dias de folga, o treinador comandou parte do elenco no gramado do CT. A ideia é manter o embalo após acabar com jejum longe de casa e somar duas vitórias seguidas.

O time volta a campo dia 20, em visita ao ameaçado Red Bull Bragantino, com possibilidade de garantir, ao menos, a sexta colocação, e a consequente vaga à fase prévia da Libertadores de 2025. São 10 pontos de vantagem para o Cruzeiro e 11 do Bahia. Pela vaga antecipada, além do triunfo, o São Paulo necessita que os concorrentes não ganhem na rodada de Corinthians e Palmeiras, respectivamente.