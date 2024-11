Zverev supera Ruud em duelo pelo topo da chave e fica a um set das semifinais do ATP Finals

Segundo colocado do ranking e embalado na temporada, Alexander Zverev está muito próximo das semifinais do ATP Finals, disputado em Turim, na Itália. Nesta quarta-feira, o alemão mostrou força no saque e, sem permitir nenhum break, fez 7/6 (7/3) e 6/3 diante do norueguês Casper Ruud. Líder isolado com duas vitórias por 2 a 0, basta ganhar um set diante de Carlos Alcaraz, na sexta-feira, pela vaga.

Depois de ganhar justamente de Alcaraz na estreia, Ruud terá de bater o eliminado Andrey Rublev por 2 a 0 e torcer para que o alemão ganhe ou tire um set do terceiro do ranking. Caso faça 2 a 1, precisará de vitória de Zverev para passar em segundo.

O confronto em Turim desta quarta valia a liderança isolada do grupo e, para o norueguês, a classificação antecipada às semifinais depois de grande triunfo na estreia diante do espanhol Carlos Alcaraz.

Mas do outro lado estava um alemão em grande reta final de temporada e embalado após subir ao segundo lugar do ranking, o que prometia um confronto gigantesco e sem prognósticos favoráveis para nenhum lado.

Ambos comprovaram a grande fase com um primeiro set decidido somente no tie-break. Apostando no forte saque, ambos confirmaram seus serviços sem sequer oferecer um break-point ao oponente.

Zverev abriu melhor o game desempate ao ver Ruud mandar para fora e permitir um primeiro mini break. Sacando bem, fez logo 3 a 0 e depois voltou a quebrar em subida agressiva à rede, para chegar a 4 a 1. O primeiro set point veio com 6 a 1, mas a paralela do alemão ficou na rede. Ainda mandou nova chance para fora antes de fechar em 7 a 3 em saque e voleio.

O número 2 do mundo ganhou confiança e voltou "soltando o braço" no segundo set. Tentando explorar um certo nervosismo de Ruud, começou a dificultar a vida do oponente em sua arma: o saque. Mas sem buscar a quebra e com o equilíbrio prevalecendo até 4 a 3.

Sob pressão, Ruud cometeu muitas falhas com o serviço no oitavo game. Errou subida na rede e com bola fora permitiu os primeiros break points da partida com 15 a 40. Acabou quebrado e com o alemão dando enorme passo para a vitória.

Sem dar oportunidades, o alemão celebrou a vitória em pontos diretos. Largou com um ace, depois uma devolução que não voltou e com uma bola para fora, teve o triplo match point. Fechou em nova bola para fora do norueguês.