Flamengo perde pênalti e só empata sem gols com o Atlético-MG no Maracanã pelo Brasileirão

Com a presença de Gabigol (afastado pela diretoria) nas arquibancadas e muita festa no Maracanã, o Flamengo atacou muito o Atlético-MG, nesta quarta-feira, mas só empatou sem gols, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma reedição da decisão da Copa do Brasil realizada no domingo, em Belo Horizonte, com vitória e título da equipe rubro-negra.

O resultado não foi bom para os dois times. O Flamengo, que ainda sonha com o título nacional, chegou aos 59 pontos, na quarta colocação, enquanto o Atlético, na luta por uma vaga na Libertadores, alcançou os 42 pontos, em décimo lugar.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes parecendo de 'ressaca' após a decisão de domingo. O Flamengo entrou em campo com três zagueiros (Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro), mas sem Arrascaeta na armação das jogadas. Já o Atlético-MG apostou em Hulk e Deyverson no ataque.

O primeiro lance mais audacioso só surgiu aos 15 minutos com um chute longo de Bruno Henrique. O Flamengo passou a dominar a partida. No minuto seguinte, Ayrton Lucas preferiu passar quando deveria ter finalizado. Aos 19, foi a vez de Michael errar o alvo.

O time do Atlético-MG era um 'espectador' em campo, vendo o Flamengo jogar. O único jogador da equipe mineira a se destacar, mais uma vez, como fizera na final de domingo, foi o goleiro Everson, autor de duas defesas importantes em chutes de Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

Mas a maior chance veio aos 35 minutos na penalidade cometida por Lyanco, que tropeçou e acabou derrubando Wesley. David Luiz cobrou mal o pênalti, Everson defendeu e Alcaraz, no rebote, mandou para fora.

E a grande atuação do goleiro atleticano ainda pôde ser constatada com mais três intervenções sensacionais. Duas vezes em arremates de Fabrício Bruno e uma de Michael. O primeiro terminou com 14 finalizações dos cariocas, contra apenas duas dos mineiros.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Aos cinco minutos, Matheus Gonçalves, um dos melhores em campo, fez jogada individual e mandou a bola na trave. Aos nove, foi a vez de Wesley levar perigo à meta de Everson. Aos 16, David Luiz também chutou para fora.

Depois de tanta pressão, o Atlético começou a ficar mais com a bola a partir dos 15 minutos. Aos 26, uma cabeçada de Fausto Vera causou boa defesa do argentino Rossi. Gustavo Scarpa e Fausto Vera também tentaram.

Os minutos finais demonstraram um Flamengo cansado, enquanto o Atlético-MG, sob o comando de Gustavo Scarpa, quase conseguiu a vitória, mas parou na boa atuação de Rossi.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola), Matheus Gonçalves (Lorran) e Ayrton Lucas (Cleiton); Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens (Bruno Fuchs) ; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Bernard (Paulinho); Hulk (Alisson) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno e Gustavo Scarpa.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 3.232.610,00.

PÚBLICO - 63.441 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).